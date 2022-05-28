奇異博士「傳送門」巧合現身衛武營 漫威迷朝聖

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近期熱門電影「奇異博士2：失控的多重宇宙」吸引許多影迷進戲院觀賞。不過，早在電影上映前，與其經典場景神似的2022台灣燈會作品「Arc Zero : Eclipse 弧零：月食」，就已在燈會期間引發打卡熱潮，燈會結束後，高雄市政府也於衛武營北湖現地典藏作品，供民眾觀賞。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）漫威英雄電影「奇異博士2」上映，其中經典場景「魔法傳送門」與燈會作品「弧零：月食」神似，澳籍藝術家利用水面倒影和燈光創造火霧圓環，吸引不少影迷到衛武營北湖朝聖。

近期火紅的漫威英雄電影「奇異博士2：失控的多重宇宙」吸引許多影迷進戲院觀賞。不過，早在電影上映前，與其經典場景神似的2022台灣燈會作品「Arc Zero：Eclipse 弧零：月食」就已引發打卡熱潮，燈會結束後，高雄市政府也現地典藏作品，供民眾參觀。

高雄市政府觀光局今天新聞稿說明，「月食」是澳洲籍藝術家James Tapscott「弧零」的系列創作，也是首件長期設置於高雄的藝術作品。半圓形作品搭建在衛武營北湖，利用湖面倒影創造對稱的圓形霧環，白天與公園中的綠意及湖面的粼粼波光相互呼應，夜晚搭配燈光設計、像火一樣發光，猶如開啟奇幻的隧道入口。

作品在今年燈會展出時就吸引許多民眾拍攝發布在臉書及IG。又因「月食」形似英雄電影中知名場景，彷彿打開一座魔法空間穿越門，近日再掀話題，吸引許多民眾來到衛武營北湖一探。

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觀光局表示，2022台灣燈會策劃過程納入作品長期設置思維規劃製作，讓節慶活動能夠為城市留下更多美好風景。「月食」在設計之初，便與藝術家溝通，希望因地制宜放大作品尺度，從原本3公尺放大到9公尺，以與衛武營遼闊的森林環境相呼應，讓周圍地景環境也透過作品與觀眾對話。

觀光局指出，「月食」的水霧及亮燈時間為每天下午4時至晚上10時30分，歡迎民眾到現場觀賞，拍攝出媲美魔法世界的美照，也進入屬於高雄都市森林和自然生態的綺麗秘境。（編輯：郭諭儒）1110528