外百老匯長壽劇LPC台北演150場 夏天移師台中

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）在台北演出150場的外百老匯長壽愛情劇LPC（I Love You, You’re Perfect, Now Change）將在夏天移師台中國家歌劇院演出，這齣號稱是電視超紅影集「六人行」歌舞演出版即將連開10場。

LPC自1996年在美國外百老匯首次演出以來，已在全球超過40個城市上演，至今被翻譯成17國語言。每次由4名演員擔綱演出，不停切換詮釋50多個人生角色，談論20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭與愛情的人生故事。

台中國家歌劇院發布新聞稿表示，台中國家歌劇院2022 NTT「夏日放/FUN時光」系列將於6月11日展開，除了LPC之外，歌劇院駐館藝術家林孟寰新創音樂劇「熱帶天使」已經完售；以台灣近代歌謠之父鄧雨賢名曲串連而成的「四月望雨」睽違12年將重現舞台。

台中國家歌劇院總監邱瑗表示，從2019年音樂劇「一個美國人在巴黎」在歌劇院連演8場之後，「音樂劇在台中」已經成為一條清晰發展的新路，每年暑假將會安排更多國內外音樂劇在台中展演。

2022年年初，LPC在台北南村劇場挑戰連演150場，吸引許多音樂劇迷二刷、三刷。全劇由4名台灣音樂劇演員以全英文演出。台中版本將由原班人馬陳品伶、鍾琪、蔡邵桓（叉燒）與周家寬上陣。

音樂劇「熱帶天使」描述台籍青年林逸平在二戰期間被日軍徵召，前往東南亞戰場，遇見同是流落異鄉的慰安婦賴莎琳，面對戰爭和日軍強權壓迫下，他們彼此扶持關照，產生了一段曖昧的情愫。劇本由林孟寰創作，音樂由新銳音樂人雷昇創作。

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以鄧雨賢名曲「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」以及「雨夜花」4曲組合而成的音樂劇「四月望雨」，首演男主角江翊睿將回歸製作再挑大樑，詮釋鄧雨賢一角，金曲獎台語歌后朱海君也將飾唱歌手愛愛一角，引領觀眾重返1930年代的大稻埕。

「夏日放/FUN時光」從6月11日至8月28日將推出10檔演出，除了音樂劇外，家庭音樂會「動物醫生的煩惱」、童話歌劇「糖果屋」、親子共舞作品「睡前故事」、密室案件沉浸劇場「偵探學」、都會女子獨角戲「愛在年老色衰前2.0」、漫才喜劇「欸！恐不恐怖？」以及90年代金曲匯集的「我為你押韻」情歌Revival等節目也將熱鬧登場。（編輯：黃世雅）1110601