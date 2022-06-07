獅子王音樂劇破百人團隊登台 非洲草原搬進小巨蛋

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）經典百老匯音樂劇「獅子王」團隊帶著裝滿道具、布景、服裝的33個大貨櫃來台，耗時近一週把台北小巨蛋打造成非洲草原，華麗戲服更多達500套。

被譽為「王者之作」的百老匯音樂劇「獅子王」，獲得包含6項東尼獎在內等多項大獎肯定，從舞台到服裝設計大膽創新，主要的幕後推手即是導演茱莉泰摩（Julie Taymor），她與頂尖的製作團隊將草原的磅礴氣勢與壯闊氛圍完美呈現，讓劇迷仿佛置身在生生不息的榮耀大地。

寬宏藝術發布新聞稿分享，本次來台演出，「獅子王」團隊以33個大貨櫃將所有道具海運來台，耗時約一週加上破百人工作團隊，才將台北小巨蛋打造為栩栩如生的非洲大地。

技術總監格溫休森（Gwynn Hewson）表示，雖已3度造訪台北小巨蛋，但因為空間較大，為打造劇院音場需添加更多音響，讓所有劇迷聽到最原始自然的聲音。因此劇場懸吊需要重新搭設，得耗時8天，動員上百名技術人員才能完成，讓這部演出超過25年的百老匯鉅作，原汁原味在台灣呈現。

同時，為維持全球高水準演出，「獅子王」幕後團隊功不可沒，演員妝容都由專業彩妝師一筆一畫替演員畫上，從彩妝到完成著裝都需花數小時才能登台。

服裝部主管蘇西霍格（Suz Hogg）表示，團隊每週得耗時100小時，保養多達500套戲服，光服裝部就有23人，每個人分工清潔、保養、修補與重新上色，一週7天沒有停過。

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霍格表示，服裝部夥伴對每套戲服都很熟悉，連閉上眼睛觸摸，都能百分百確定是哪個角色服裝。演出超過25年，戲服也從過去手染手繪，進化成電子印刷，大大減少製作時間，但呈現品質與面料依然維持高水準。

特別的是，「獅子王」今年來台也再創新紀錄，不僅首度南下高雄衛武營演出，場次更創新高，北高共演出49場，自11日起，將登上台北小巨蛋展開18場演出，門票熱賣中。（編輯：張雅淨）1110607