黃宇琳加入國光劇團 「活捉」、「癡夢」一次看

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「京劇小天后」黃宇琳（圖）加入國光劇團成一等演員，劇團藝術總監王安祈並規劃在7月推出「黃宇琳專場」，將演出她的拿手好戲「活捉」、「癡夢」。（國光劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月8日

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）歷練傳統京劇嚴謹訓練與當代劇場洗禮，「京劇小天后」黃宇琳加入國光劇團成一等演員，國光劇團也將演出「黃宇琳專場」，黃宇琳將帶來拿手好戲「活捉」與「癡夢」。

國光劇團藝術總監王安祈在國光劇團今天發布的新聞稿表示，「國光總算等到黃宇琳！」王安祈表示，黃宇琳一直是她關注的對象，不僅邀請黃宇琳主演「活捉」、「王魁負桂英」，為她改編全本「百花公主」，還為她量身打造新編全本「探春」，甚至邀到魏海敏老師客串助陣。

王安祈說，2020年國光也邀黃宇琳和國光當家老生唐文華、京崑男神溫宇航同台主演國光年度大戲「夢紅樓．乾隆與和珅」，2021和盛鑑共演「狐仙」，今年黃宇琳正式加入國光劇團，以團員身分為觀眾帶來更多精彩演出。

王安祈規劃的「黃宇琳專場」將推出黃宇琳拿手好戲「活捉」、「癡夢」，這是黃宇琳的拿手好戲，但由於這兩齣戲要在同一場演出，得改扮相也改踩蹺，下半場特別邀請李家德助陣演出「呂布試馬」，讓黃宇琳換裝喘氣。

「癡夢」是荀派名家孫毓敏創排的作品，出自崑劇「爛柯山」，黃宇琳將主角崔氏面對前夫高中狀元的悔恨交加、瘋癲痴狂表演得入木三分，唱出這個角色的立體度。

「活捉」中黃宇琳飾演做鬼也要回來找情人的閻惜姣，「蹺功」及「水袖」功夫了得，穿上「硬蹺」踩起鬼步，真如幽魂飄移，加上九呎水袖拋接力道十足，與對手演員陳清河也有絕佳默契；開場則由黃宇琳親授張珈羚演出「盜仙草」，也看見黃宇琳傳承新秀的深厚基底。

國光劇團「黃宇琳專場」將於7月9日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：陳仁華）1110608