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馬國作曲家江賜良編曲 台灣國樂團演奏南洋風情

2022/6/9 10:28
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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）不能出國也可以聽見熟悉的東南亞民謠音樂，台灣國樂團推出「印象南洋」音樂會，邀請台灣女婿、馬來西亞作曲家江賜良將東南亞民謠改編成國樂編制，用國樂訴說美麗的南洋風情。

台灣國樂團發布新聞稿表示，台灣國樂團獲得文化部平權計畫支持，將推出各式具文化特色的國樂演出，讓樂迷透過音樂欣賞，感受尊重不同文化的意涵與差異，透過音樂拉近族群間的文化距離。

台灣國樂團「印象南洋」音樂會由江賜良編曲，改編包括旋律輕快的馬印民謠Rasa Sayang、菲律賓民謠Tinikling以及童趣味十足的泰國兒歌「大象」，再加上多首大家耳熟能詳的流行金曲原曲，包括曾由凌峰翻唱為「船歌」的印尼民謠Sing Sing So，還有Dayung Sampan，這首就是鄧麗君演唱的「甜蜜蜜」，讓受疫情影響不能出國遊玩的民眾或回鄉探親的遊子們一飽耳福，感受濃濃的南洋氛圍。

音樂會將由台灣國樂團副指揮周聖文及青年指揮詹秉翔擔綱指揮，由劇場演員鍾筱丹擔任主持人。

台灣國樂團「印象南洋」音樂會演出將於6月21日到22日，6月24日到25日演出，每場次40分鐘，地點在台灣戲曲中心小表演廳3201小舞台，歡迎民眾免費報名參加。（編輯：陳政偉）1110609

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