文總「匠人魂」影片 捕捉鄭國涵釀醬油新風景

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（中央社記者王寶兒台北10日電）醬油是料理常見調味料，嘉義的醬油製醬師鄭國涵從代工到打造醬油文化園區，如今攜手第3代持續釀造未來，有滋有味的人生，經文總拍攝為「匠人魂」系列影片，今天起播出。

鄭國涵為家中長子，國中畢業便投入家族醬油工廠「義興嘉釀」，為家族第2代製醬師，他從洗瓶子、燒柴學起，至1984年正式接棒，迄今已近40載。

鄭國涵今天透過文化總會新聞稿表示，一樣的料理，用自家醬油煮出來的風味就是不一樣。他形容，做為料理中調味、增色的配角，醬油在鄭家三代的生命風景中，則化身為主角。

但當大型企業逐漸取代傳統手工產業，嘉義過去小型醬油廠的榮景也不復以往。鄭國涵選擇開發副產品、開拓代工市場，讓工廠面對大時代浪潮不致退場，面對同行陸續歇業，鄭家接手的訂單與陶甕愈來愈多。

然而時代快速變遷下，手工醬油的接受度遠低於大廠牌，鄭家也曾面臨困境，直到2015年食安問題頻傳，消費者關注起飲食的成分與製程，第3代製醬師鄭棋維重新思考醬園的定位，毅然捨棄當時占收入6成以上的代工訂單，轉而投入自有品牌的打造。

義興嘉釀在2018年名列經濟部「在地特色老店」，且鄭棋維返鄉繼業後，為工廠導入現代化儀器並將製程標準化，引進符合食品安全規範的作業與包裝流程，提升產品的品質與穩定度。品牌融合鶴、松樹與太陽的LOGO，還曾獲得2021德國紅點設計品牌獎。

文總表示，義興嘉釀投入品牌經營與數位轉型外，也進而開放占地千坪的釀造廠，成為嘉義的醬油文化體驗園區，不僅使醬油製程透明化，更結合AR濾鏡打造醬油體驗園區，傳達製醬職人的精神，讓更多人了解台灣黑豆蔭油的純釀好滋味。

文化總會「匠人魂」系列影片「家裡的醍醐味」今天上午於文總臉書粉絲專頁、YouTube頻道正式上架。（編輯：陳政偉）1110610