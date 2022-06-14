苗栗縣立國樂團寒夜三部曲音樂會 首登衛武營

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苗栗縣立國樂團推出111年度系列音樂會，將有3系列主題分別在4處場館演出；其中「寒夜三部曲」將首次登上衛武營國家藝術文化中心演出。中央社記者管瑞平攝 111年6月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣立國樂團推出111年度系列音樂會，4場音樂會將於7月至11月將輪番上陣演出，其中「寒夜三部曲」更首次登上衛武營國家藝術文化中心演出。

苗栗縣立國樂團今天在縣府大廳舉辦記者會，宣傳111年度系列音樂會，將有3系列主題分別在4處場館演出。其中第一系列客家音樂史詩「寒夜三部曲」將於7月2日、3日，分別在苗栗縣政府文化觀光局中正堂以及高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，這也是樂團首次登上衛武營音樂廳，顯示已具有國家級水準。

縣府文化觀光局長林彥甫指出，寒夜三部曲由作曲家黎俊平以「寒夜三部曲」為同名客家音樂史詩創作，透過國樂團搭配聲樂吟頌，穿插大提琴、鋼琴獨奏詮釋故事情節，更邀請著名音樂演奏家，如大提琴家劉姝嫥、鋼琴演奏家黃楚涵、客家聲樂家陳忠義、女聲樂家賴珏妤共同參與演出，此外也邀請文學家范文芳、黃俊雄進行新詩創作，一起演繹這部經典鉅作。

第二系列經典劇目「梁山伯與祝英台」將於10月15日在苗栗縣通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出；第三系列親子音樂劇「小羊晚點名」於11月5日假苗栗縣政府文化觀光局中正堂演出。

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縣府文化觀光局指出，苗栗縣立國樂團成立於民國99年，以「立足苗栗、放眼世界」做為發展主軸，為苗栗縣的國樂發展開啟寬闊視野並深耕推動「藝術生活化、生活藝術化」。

4場音樂會中，除了第二系列的「梁山伯與祝英台」為在通霄鎮立圖書館索票入場，每人限索4張，索完為止外，其他3場均為購票入場，歡迎民眾把握機會，聆聽難得的音樂饗宴。（編輯：李錫璋）1110614