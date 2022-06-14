淡水雲門劇場草地派對18日登場 看表演吃美食賞夕陽

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）結合劇場演出和戶外演出市集活動，淡水雲門劇場18日起連2天打造夏季草地派對日，除多元表演在雲門劇場及園區各個角落輪番上陣外，還有帳篷美食和餐車全日供應，讓到訪民眾從早到晚在草坪上野餐、賞夕陽。

雲門劇場今天發布新聞稿表示，今年雲門劇場夏季草地派對日參與團隊包括金枝演社、偶戲團隊飛人集社、台灣管樂團木管五重奏與原。雙簧三重奏、蒂摩爾古薪舞集、馬戲大環藝術家楊世豪、扯鈴表演家黃翊與留法擊樂家謝佩穎、Naughty Swing搖擺舞團等一次滿足。

其中售票節目飛人集社偶戲新作「天堂動物園：珍珠奶茶事件」描述5隻瀕臨絕種的動物因為家園遭受破壞而遷移到新國度的故事，融入尊重、包容和理解議題，寓教於樂。

台灣首支以排灣族為主體性的舞團蒂摩爾古薪舞集，搶先曝光新作片段「bulabulay mun?」，以排灣族樂舞揉合當代身體語言，傳達守護家園的呼喚。階梯廣場2天的活動將由台灣管樂團木管五重奏、原。雙簧三重奏分別帶來金色戶外音樂會。

雲門劇場駐館團隊「金枝演社」首度在派對日規劃「藝術灶腳體驗日」課程，帶領身體表演練習、短劇排演呈現，開放體驗舞台表演者的日常與修練之路。

Naughty Swing搖擺舞團帶來搖擺舞體驗，讓到訪民眾一起動起來，感受舞動身體的快樂。階梯廣場的扯鈴表演由二度受邀草地派對的黃翊與留法擊樂家謝佩穎合作演出，玩出扯鈴新境界。

大環馬戲藝術家楊世豪，這次將結合大提琴、貝斯現場演奏帶來「在蠟燭熄滅以前」，轉動觀眾的赤子之心。

草地派對從2021年開始，每季一次舉辦微型生活藝術節，結合生活、表演、自然環境、互動體驗等活動，深受歡迎。今年以戶外露營風舉辦「雲門草地派對」，在擁有大片綠地的園區，打造露營野餐風格的派對市集，搭配上午11點到下午6點的豐富多元展演規劃，在遠眺淡水河與觀音山的美景相伴下，享受一個親近大自然的藝文週末。

市集也特邀露營品牌Snow Peak到現場同樂搭帳篷，讓參與民眾有機會體驗微山系生活；另邀「動物書店」讀樂區進駐，以動物園大探險的主題選書，邀請親子共讀；園區內12公尺長的大馬路也將化身塗鴉本，讓到訪者揮灑創意。

「雲門草地派對」將於6月18日及6月19日2天舉行，地點在淡水雲門劇場。（編輯：陳仁華）1110614