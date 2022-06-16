黃俊文紐約遠距上小提琴課 學生看日落他看日出

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）旅美小提琴家黃俊文2021年起擔任北藝大音樂系助理教授，一週有3天時間遠距跟學生上課，黃俊文說他清晨5時上課上到8時，「學生看日落我看日出，覺得能回饋台灣很有意義。」

應台積心築藝術季之邀，黃俊文（Paul Huang）返台與呂紹嘉指揮NSO國家交響樂團合作，帶來德沃札克「小提琴協奏曲」。黃俊文接受中央社專訪時表示，這首是他的口袋曲目之一，旋律充滿歌唱性美妙如歌劇，「德沃札克創作時沒有故事線，但因為寫得太漂亮，整首聽起來會讓樂迷很有故事感。」

黃俊文表示，像樂曲的「第一樂章」一開始就有2段非常難的小提琴獨奏，宛如莫札特歌劇「魔笛」裡的「夜后」，「裡面有兩個超高音，一定要一次到位不然會非常尷尬，我每次練習到這裡時就會覺得自己就像花腔女高音，帶著演唱『夜后』的心情去完成這個樂段。」

除此之外，黃俊文說樂曲的「第三樂章」像是邀請大家一起共舞，「這是一首非常燦爛明亮的樂曲，希望與新竹聽眾分享。」

黃俊文說，這場音樂會不在台北或高雄，而是在新竹，這很特別，「好的音樂家跟樂團有責任要將一流演出帶到更多不是國家級場館的地方。」他說台積電有這個心在新竹辦藝術季，「身為台灣人，我也有責任將好的音樂讓更多人知道。」

過去黃俊文經常受邀到美國矽谷參加Music@Menlo音樂節演出，這個音樂節以精緻室內樂享譽全美，黃俊文說和新竹很像，也有不少科技新貴，「他們也許不那麼懂古典音樂，但他們對於古典音樂或是其他各類知識都有了解的渴望，我很期待這場演出，可以把好的音樂介紹給大家。」

黃俊文出生台南，曾獲2009年瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎、2015年費雪事業獎（Avery Fisher Career Grant）以及2017年林肯中心新銳藝術家獎，活躍於歐美樂壇。即使年少成名，琴藝精湛，但人品謙虛，「我不是樂觀主義者，而是謹慎的樂觀，這樣人生才能繼續往前走。」

30歲到40歲這10年，黃俊文表示他想要像海綿一樣，持續學習，及時貢獻，「這也是我會接北藝大教職，策畫音樂節的原因，某種程度來說，上帝給我很好的恩賜，讓我可以有能力持續回饋社會。」

黃俊文說，像紐約清晨5時上課，「我的學生都陪我一起看日出。」上到8時之後他就開始一天的練琴日常，「當老師之後，會用更多角度理解自己，理解音樂。」

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黃俊文說他的教學充滿理性，「我會實際示範技巧，沒有太多抽象的形容詞，那些音樂裡的美我都會引導學生去看某些書，去博物館看那些畫甚至去看電影，美感的建立不是我說了算，需要學生自己去體會去積累。」

台積心築藝術季「悲愴交響」音樂會將於6月24日舉行，地點在新竹市文化局演藝廳。其他曲目還包括柴可夫斯基「羅密歐和茱麗葉」幻想序曲與第六號交響曲「悲愴」。（編輯：謝雅竹）1110616