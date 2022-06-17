台灣遊子懷念故鄉 在紐約打造超台藝術展演

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旅美編舞家熊婕（左）與小提琴家蕭又維（右）16日在駐紐約台北文化中心宣傳兩人打造充滿台灣味道的藝術展演「Islanders：寶島慢播」。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月17日

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（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）旅美編舞家熊婕、小提琴家蕭又維攜手，本週將在紐約呈現「Islanders：寶島慢播」，以聲音、影像及歌舞演出配合台灣鹽酥雞與汽水，期盼觀眾在夏日享受超台藝術饗宴。

熊婕與蕭又維在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間結識，本著對跨域合作表演的濃厚興趣，開啟合作之路。今年2月，兩人以「小提琴與舞蹈、東方與西方的完美結合」入選紐約長島市文化實驗場（Culture Lab LIC）駐村計畫，催生「Islanders：寶島慢播」。

這項節目預定美東時間17日晚間7時30分、18日下午3時30分在長島市文化實驗場登場。

兩人今天在駐紐約台北文化中心受訪，暢談創作理念。熊婕說，這項節目集結多名台灣藝術家，希望提供不同感官的藝術呈現，配合食物的嗅覺、味覺刺激，讓在地人對台灣留下更深刻的印象。

談到創作動機，熊婕說，COVID-19疫情爆發前返台擔任「天橋上的魔術師」編舞者，發現美國影音平台上看不到這部影集，她為幕後團隊嘔心瀝血創作感到遺憾，因此想盡辦法找機會讓美國人知道台灣的美好。

當初為逃出舒適圈而到紐約發展的熊婕形容，這次創作是「找回自己的根」。

「Islanders：寶島慢播」由3段形式迥異的展演組成。第一部分為聲音裝置藝術「童年故鄉」（My Childhood Home），由編曲及作曲家、聲音設計師楊伯翊創作，運用錄音與數位合成技術搭配影像，15分鐘作品傳達對童年與故鄉台灣的懷念。

第二部分影像創作「1991」也是15分鐘，為跨域視覺藝術家及電影導演林皓偉的作品，結合編舞與影像刺激觀眾多重感官，探討性別、族群、宗教及身分認同等議題。

壓軸的「寶島慢播」（Compound Playground）由熊婕、蕭又維與舞台劇演員張祐寧、鋼琴家祁苡瑄聯手演出。熊婕結合台灣民俗舞蹈與現代舞、街舞和國標舞，蕭又維則重新改編「四季紅」、「雨夜花」等台灣知名民謠，加入古典、爵士和新靈魂樂風味，以40分鐘演出帶領觀眾進入台灣歌舞世界。

蕭又維說，過去受古典音樂教育，一直學習西方歷史及文化。在美國攻讀博士學位時，許多老師提倡演奏台灣作品，但台灣古典音樂欠缺發展，難以找到相關作品，因此他在畢業前後一直追尋「台灣音樂是什麼」。

他說：「這次用了13首台灣民謠，對我自己來講是對台灣歷史的追溯。」（編輯：郭中翰）1110617