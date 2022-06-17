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說唱國寶楊秀卿辭世 總統：無私奉獻精神永留心中

2022/6/17 17:18
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（中央社記者溫貴香台北17日電）重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿今天凌晨辭世，享壽89歲。總統蔡英文今天表示，楊秀卿不僅一生投入台灣說唱表演，更無私奉獻，教導無數學生，致力為台灣保存傳統民間說唱，精神永遠留在我們心中。

總統蔡英文下午在臉書表示，台灣「人間國寶」說唱藝術家楊秀卿，今天離開了。楊秀卿不僅一生投入台灣說唱表演，更無私奉獻，教導無數學生，致力為台灣保存傳統民間說唱。

總統說，總統府曾多次邀請楊秀卿藝師，為民眾帶來精采演出，當時感受楊秀卿藝師充滿能量的唸歌表演，令人懷念。

總統提到，楊秀卿藝師的熱情，總是能感染許多人，雖然早年曾遇過許多挫折，但因為樂觀的個性以及堅強的性格，不僅克服命運的挑戰，更帶給台灣人歡笑；謝謝楊秀卿藝師為台灣留下許多珍貴文化資產，她的精神「將永遠留在我們心中」。

民進黨也在臉書發文哀悼表示，楊秀卿藝師與台灣民主發展有很深淵源，早在30幾年前「黨外時代」，就常在黨外活動的集會現場演出，用獨特的唸歌表演，為群眾聲援打氣。

民進黨指出，3年前，民進黨33週年黨慶，曾邀請楊秀卿藝師演出，她將美麗島、陳文成案及太陽花學運等歷史事件融入唸歌歌詞，搭配充滿能量的表演，深深感動台下聽眾；「謝謝楊秀卿藝師，她的精神將永遠留在我們心中」。（編輯：林克倫）1110617

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