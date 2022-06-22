普立茲新聞攝影獎80週年特展 看見瞬間即永恆

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（中央社記者王寶兒台北22日電）好照片抵千言萬語，「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」明天開展，透過攝影記者的觀景窗，見證全球80年重大瞬間。台灣更搶先全球，首展今年普立茲新聞攝影獎作品。

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」由Cynthia International、時藝多媒體主辦，今天於華山文創園區舉行預展。展覽從1940年代橫跨至2022年，包含二戰、越戰、非裔美國人民權運動、柏林圍牆倒榻、蘇丹大飢荒、世界貿易中心遇襲至香港抗爭運動等展品，都標誌了世界脈動，共展出138幅作品。

時藝多媒體董事長黃文德表示，普立茲新聞攝影獎70週年也曾來台舉辦特展，當時共吸引20多萬人參觀。本次展覽以10年區間一個年代，照片可從黑白看到彩色，從國族主義看到人道主義。

黃文德表示，照片捕捉的是歷史一瞬，他建議觀眾可從那一瞬思考記者按下快門前後的想法。例如1973年現場新聞獎作品「越南—戰爭的恐怖」，美聯社記者黃幼公看見一名遭燒夷彈燒光衣服的裸身小女孩，「他拍下照片後，馬上把女孩抱起來送往醫院，我們除了看作品以外，也能分析拍攝者的心境。」

今天預展日包含文化部政務次長蕭宗煌、國父紀念館館長王蘭生、中央通訊社社長張瑞昌、中國時報社長王綽中等人皆到場觀展。

張瑞昌表示，展覽是場無與倫比的視覺饗宴，從中可見攝影工作者在新聞現場將剎那變成永恆，進而形成歷史的定格，令人印象深刻。他也引用「小王子」的名言「真正重要的東西，是眼睛看不見的」，每張照片背後不只有記者，更體現新聞事件的生命張力，觀展時可放慢腳步，用心觀賞。

今年普立茲新聞攝影獎共有3幅作品於台灣展品。包含攝影記者喬恩．切瑞（Jon Cherry）拍攝的「美國國會攻擊事件」、文火（Marcus Yam）拍攝的「阿富汗的淪陷」、阿德南．阿比迪（Adnan Abidi）的「火葬新冠」。

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其中，奪得特寫新聞獎的「火葬新冠」幕後故事更可見新聞工作者的艱辛，該照片為路透社前進印度記錄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的系列作之一，但參與攝影記者之一丹尼斯．西迪基後來卻不幸於阿富汗戰爭殉職。阿比迪說，路透社團隊對西迪基致敬，也非常想念他，「我希望他和我們在一起。」

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」明天起於華山文創園區中4B館展出至9月25日。（編輯：陳清芳）1110622