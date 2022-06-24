台中藝術博覽會將登場 7/6開啟線上預展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

邁向10週年的2022台中藝術博覽會，公眾展期將於7月15日到17日在台中林酒店登場，這次還開啟線上展廳舉辦預展，展期從7月6日到19日。（林酒店提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）2022台中藝術博覽會將於7月15日在台中林酒店開展，主辦單位中華民國畫廊協會今天表示，這次共匯聚77家展商呈現約3000件創作，7月6日起開啟線上展廳預展。

中華民國畫廊協會發布新聞稿指出，邁向10週年的2022台中藝術博覽會，公眾展期將於7月15日到17日在台中林酒店登場，這次還開啟線上展廳舉辦預展，展期從7月6日到19日。

有關今年的展出內容，主辦單位表示，這次匯聚77家展商，涵蓋69家台灣畫廊、5家海外畫廊，包含線上展廳共8家海外畫廊參與，橫跨法國、香港、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南等，還有4個青年獎項，呈現海內外超過500名藝術家、3000件創作。

台中藝術博覽會多年來都在飯店舉行，主辦單位指出，與台中市在過往的藝術氛圍中，共同成長，蛻變為以雕塑、立體作品為城市美感基調的飯店型藝術博覽會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於飯店型博覽會的特色，主辦單位認為，是藝術作品與空間的相互呼應，隨著飯店房型的變化與設備限制，展間的燈光、氣氛，甚至是音樂等結合空間思維的表現形式都是挑戰展商策展與布展的巧思。

中華民國畫廊協會表示，受中市政府大力推動藝術美學建築影響，展商推出的作品也更趨近多元，預期這屆的台中藝術博覽會，將進一步跨越雕塑作品，以多種媒材如裝置及複合媒材等更多樣的面貌來描繪逐漸崛起的新興藏家輪廓。（編輯：謝雅竹）1110624