疫情影響參觀 吳密察：故宮北院看不見南院車尾燈

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）國立故宮博物院長吳密察今天參加「2022故宮南院夏日親子藝術月」開幕說，COVID-19疫情使得北院參觀人數慘兮兮，但南院依舊維持西元2018年入院人數，北院已看不見南院車尾燈。

吳密察今天與嘉義縣文化觀光局長許有仁、台灣電力公司副總經理陳銘樹一起為「2022故宮南院夏日親子藝術月」開幕，邀請民眾暑假帶著小朋友來館內玩藝術、學魔法、看展覽。

吳密察致詞時表示，以前總覺得故宮南院是北院的分院，其實不是這樣，這2年來故宮內部都認為，北院已看不到南院的車尾燈。

吳密察說，有這樣的看法是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，北院參觀人數大幅下降，只能以「真慘」兩字形容，但南院依舊維持在2108年的水準。

吳密察指出，南院能維持參觀人數，是因為跟台灣南部的鄉親站在一起，跟大家做朋友，舉辦的活動與展覽，都獲鄉親支持，就像今天一樣小小的開幕活動，嘉縣的議員、社團、縣府主管都來參與，這是南院剛開始營運時，所沒有的現象。

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吳密察強調，10月10日國慶焰火要在故宮南院舉辦，故宮會與嘉義縣府好好合作，一起辦好國慶焰火，並把7月開始的水舞及無人機展演，延續到10月才結束。

2022故宮南院夏日親子藝術月自7月1日至8月31日止，故宮南院處長彭子程歡迎觀眾體驗實境解謎、景泰藍體感迷宮，以及在「鬥彩實驗室」中手作自己的青花小卡，詳情請上故宮南院官網或臉書查詢。（編輯：謝雅竹）1110701

國立故宮博物院長吳密察（2排右3）1日出席「2022故宮南院夏日親子藝術月」開幕儀式，並與現場參與活動的小朋友合影。中央社記者蔡智明攝 111年7月1日