九彎十八拐雙月刊交棒 黃春明盼提升閱讀風氣
2022/7/1 19:01（7/1 19:11 更新）
作家黃春明西元2005年創辦的雙月刊「九彎十八拐」，迄今已發行104期，黃春明1日在礁溪老爺酒店出席「九彎十八拐．百輯風華展」開展活動，期許各界對於文學工作要繼續辦下去，鼓勵孩子閱讀，透過文字發展想像力。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年7月1日
（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）作家黃春明在17年前創辦「九彎十八拐」雙月刊，日前交棒。他今天說，受智慧型手機影響，民眾閱讀經典文學的風氣越來越少，想像空間被剝削，希望大家找回閱讀核心價值。
為推廣藝文，黃春明在2005年創辦「九彎十八拐」雙月刊，迄今已發行104期。17年來，從編輯到發行，都是無給薪的志工負責，一期只賣新台幣50元，主要刊載國內外許多優質文學作品。
今天起到8月底，礁溪老爺酒店與黃春明共同舉辦「九彎十八拐．百輯風華展」與「來去宜蘭玩」活動，包含文學展覽、互動投影、詩詞創作與戶外山海行程等。
黃春明出席這項記者會受訪時說，「九彎十八拐」沒拿過政府一毛錢，但因是黑白印刷，為不讓讀者覺得不喜氣，志工都會用筷子頂部在雜誌封面按印紅色。
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他說，人生並沒有筆直道路，也會遇到阻礙，只要方向抓對了、不要忘記目標，只要轉彎一下就可抵達目標。
黃春明說，自從智慧型手機問世後，過去排版印刷書籍、與持筆寫文章的習慣幾乎都被取代，這樣的改變影響青少年的閱讀與書寫習慣，也導致閱讀經典文學的風氣越來越少，想像空間也被剝削，希望各界對於文學工作要繼續辦下去，讓孩子閱讀，透過文字發展想像力。（編輯：張銘坤）1110701
宜蘭礁溪老爺酒店與作家黃春明合作舉辦「九彎十八拐．百輯風華展」，1日起至8月28日舉行，展出內容包含文學展覽、詩詞創作與戶外山海行程等，遊客還可透過互動投影，與黃春明撕畫作品「來去宜蘭」互動創作。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年7月1日
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