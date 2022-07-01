九彎十八拐雙月刊交棒 黃春明盼提升閱讀風氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

作家黃春明西元2005年創辦的雙月刊「九彎十八拐」，迄今已發行104期，黃春明1日在礁溪老爺酒店出席「九彎十八拐．百輯風華展」開展活動，期許各界對於文學工作要繼續辦下去，鼓勵孩子閱讀，透過文字發展想像力。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年7月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）作家黃春明在17年前創辦「九彎十八拐」雙月刊，日前交棒。他今天說，受智慧型手機影響，民眾閱讀經典文學的風氣越來越少，想像空間被剝削，希望大家找回閱讀核心價值。

為推廣藝文，黃春明在2005年創辦「九彎十八拐」雙月刊，迄今已發行104期。17年來，從編輯到發行，都是無給薪的志工負責，一期只賣新台幣50元，主要刊載國內外許多優質文學作品。

今天起到8月底，礁溪老爺酒店與黃春明共同舉辦「九彎十八拐．百輯風華展」與「來去宜蘭玩」活動，包含文學展覽、互動投影、詩詞創作與戶外山海行程等。

黃春明出席這項記者會受訪時說，「九彎十八拐」沒拿過政府一毛錢，但因是黑白印刷，為不讓讀者覺得不喜氣，志工都會用筷子頂部在雜誌封面按印紅色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，人生並沒有筆直道路，也會遇到阻礙，只要方向抓對了、不要忘記目標，只要轉彎一下就可抵達目標。

黃春明說，自從智慧型手機問世後，過去排版印刷書籍、與持筆寫文章的習慣幾乎都被取代，這樣的改變影響青少年的閱讀與書寫習慣，也導致閱讀經典文學的風氣越來越少，想像空間也被剝削，希望各界對於文學工作要繼續辦下去，讓孩子閱讀，透過文字發展想像力。（編輯：張銘坤）1110701