梁永斐就任歷史博物館館長 扛下館舍重建任務

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）文化部日前宣布原國立台灣美術館館長梁永斐接任國立歷史博物館館長，今天正式就任。梁永斐表示，沒有在地就沒有國際，未來將與在地緊密連結，也會致力達成館舍重整的使命與任務。

梁永斐今天表示，他特別感謝史博館在地中正區21名里長親自到場支持，他會以史博館為核心，逐步拓展到中央與地方各館舍，統合全國館藏，發揮史博最大效益。

今天館長布達典禮由文化部政務次長蕭宗煌主持，他首先代表文化部部長李永得感謝梁館長陸續完成國美館的各項公共工程，以及持續重建台灣藝術史工作、完成國家攝影文化中心開館等重要任務，讓國美館有脫胎換骨的機會。

蕭宗煌也期盼借重其梁永斐館長高度的行政、溝通與協調能力，以及鍥而不捨的決心，讓史博館工程如期如質完工，重新開館，展現屬於史博館的活力。

梁永斐曾任國立台灣美術館館長、國立國父紀念館館長、文化部藝術發展司司長、文化部參事、國立中正紀念堂管理處副處長等職，服務公職超過40年。

梁永斐表示，明年是史博館開館68年，他以「史博68．璀璨永續」為新氣象，提出「連結、參與、創新、共融、永續」五大核心價值。

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梁永斐說，史博館曾有過輝煌的歷史，今後更要以辦理大型國際展覽，配套的整合行銷和活動，推動同業與異業策略結盟，完備的志工培訓等，讓史博館優質轉型、蛻變，以嶄新的面貌，提供更優質舒適的服務，交出漂亮的成績單。

今天布達典禮現場包括中國佛教會理事長淨耀法師、前行政院政務委員黃光男、國立台灣藝術教育館館長李泊言、教育廣播電台台長黃月麗、台灣美術院董事長廖修平、台灣美術院院長江明賢、中華文化總會秘書長李厚慶等出席，氣氛熱烈。（編輯：陳政偉）1110701