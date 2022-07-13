愛爾蘭第2屆翻譯擂台 以台語詩為題

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愛爾蘭三一大學與駐愛代表處合作，12日啟動第二屆「翻譯擂台」競賽，廣邀各國高手將台灣詩人鄭順聰的台語詩作品「掠百年的埕過」翻譯為英語，投稿10月1日截止。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年7月13日

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）愛爾蘭三一大學與駐愛代表處合作，今天啟動第2屆「翻譯擂台」競賽，廣邀各國高手將台灣詩人鄭順聰的台語詩作品「掠百年的埕過」翻譯為英語，投稿10月1日截止。

三一大學（Trinity College Dublin）文學與文化翻譯中心（Centre for Literary & Cultural Translation）去年首度與駐處合作舉辦翻譯擂台（Translation Slam），當時以台灣新銳詩人曹馭博的作品「夜的大赦」為題，是華語詩英譯競賽，今年則挑戰台語詩。

中心主任哈德利（James Hadley）指出，今年是愛爾蘭作家喬伊斯（James Joyce）經典小說「尤利西斯」（Ulysses）出版100週年，也是愛爾蘭的「尤利西斯年」、「喬伊斯年」。選擇台語詩為翻譯擂台題目，也是呼應喬伊斯作品文字的強烈音樂性。

他說，台語極富音樂性，一如喬伊斯作品，兩者都適合用於朗誦。為凸顯台語詩的音樂性，翻譯擂台特別邀請鄭順聰錄製詩作朗讀影音檔，供譯者參考。

駐愛爾蘭代表楊子葆指出，愛爾蘭有尊重語文多樣性的優良傳統，在當地舉行台語詩英譯活動同樣是拓展語文多樣性，未來不排除進一步舉辦客語詩、台灣原住民語言詩作翻譯活動。

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「翻譯擂台」仿效美國詩人史密斯（Marc Smith）1984年在芝加哥舉辦的「尬詩擂台」（Poetry Slam），導入「競技」元素，以增進文學翻譯的趣味性。這是愛爾蘭第2次與台灣舉辦類似活動。

鄭順聰1976年生於嘉義縣，目前是職業作家，長期致力於台語文學創作及台語文化傳承，觸角廣及詩歌、散文、小說、戲劇等，曾出版「時刻表」、「黑白片中要大笑」、「我就欲來去」等詩集。（編輯：陳政一）1110713