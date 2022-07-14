林秀偉外亞維儂藝術節演出確診 調整舞作編排

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）太古踏舞團獲文化部補助，代表台灣參加2022年法國外亞維儂藝術節，7日首演後傳出舞者與行政確診，創辦人也是編舞家林秀偉確診後康復表示，每天都要調整舞蹈編排，相當辛苦。

太古踏舞團今天發布新聞稿表示，林秀偉自1987年成立「太古踏舞團」，發表過「世紀末神話」、「太陽之舞」等經典舞作，近日重回舞蹈界，帶著舞者女兒吳采璘與團隊參加外亞維儂藝術節，7月7日到31日在法國亞維儂絲品劇院圓廳（Condition Des Soies Salle Roude）演出「無盡胎藏」共21場。

由於藝術節湧入世界各地表演團隊與藝術經紀人，團隊又必須上街宣傳，無法避免與人接觸，「無盡胎藏」首演結束就傳出舞團隨行人員確診，林秀偉也在演出第3場後確診，陸續傳出舞者們確診，幾乎每天都要調整舞蹈編排。

林秀偉表示，現在已經康復，「疫情帶來不可避免的影響，只能且戰且走，接下來還有15場演出，實在難以預測。」

「無盡胎藏」以女性胎藏概念，模擬生命之初在母親的子宮中，羊水孕育了我們的頭、手、腳、驅幹、心臟、血管等等，藉由身體模擬東方的宗教圖像，倚賴具有生殖力量的原始，藉大地之母的語彙，呈現對生命輪轉的思考。

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林秀偉說，這是當代傳奇文化藝術基金會旗下團隊自疫情以來，睽違3年多首發的國際演出，也讓國際舞台看見台灣表團之美，「舞團經歷休團再出發，吳釆璘帶領新生代女舞者梁紓寧、蔡昀珊以及受過專業京劇肢體訓練的朱柏澄、林益緣、李軒綸等在舞台上舞出嶄新生命力，我自己內心很感動。」

林秀偉說，這趟巡演她心情上有些改變，「我決定對自己好一點，不只作成功的藝術家背後偉大的女人，而是勇敢追求自己的舞蹈人生下半場。」林秀偉希望把幾部過去曾經在國際受重視的舞作，整理重現國際舞蹈舞台。（編輯：陳政偉）1110714