台灣公共藝術30年論壇 探討過去開創未來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北15日電）台灣推動公共藝術政策今年邁入第30年，文化部將舉辦「台灣公共藝術30年─公共藝術論壇」，邀請多名藝術界專家學者梳理公共藝術發展至今的歷程，並歡迎民眾報名參與。

文化部今天透過新聞稿表示，論壇除簡述今年修法後政策方向和修正重點，將從學術方向、產業實務面及民眾參與等角度共同探討「公共藝術作為扎根社區的美術館」、「台灣公共藝術之沿革、發展與未來展望」及「公共藝術的多元化與細緻化」等3大主題，並將列舉公共藝術實例，討論國內公共藝術環境及發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邀請講者包含國立高雄師範大學跨領域藝術研究所教授吳瑪悧、國立中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤、國立台灣大學建築與城鄉研究所副教授康旻杰、東海大學美術系副教授張惠蘭等。

文化部表示，期許藉由本場論壇對談，啟發日後的公共藝術辦理，也讓關注公共藝術的公部門單位及民眾有更多想法及收穫，讓修法後的公共藝術更貼近現今社會需求，發展得更長遠。論壇除現場參與，也提供線上連結觀看，但皆須事先報名（https://reurl.cc/NAv3zn），即日起登記至7月18日止。（編輯：屈享平）1110715