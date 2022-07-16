LINE WEBTOON台漫「黑盒子」 迎接影視化

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（中央社記者王寶兒台北16日電）繼「宅男打籃球」後，網路漫畫平台LINE WEBTOON宣布，平台連載台漫「黑盒子」也將改編影視作品，未來會持續透過在台經紀約計畫與培育計畫擴大台漫市場。

LINE WEBTOON今年登台8週年，目前累積超過800部繁體中文作品和逾百名的本土創作者，為讓平台與創作者共創共生，LINE WEBTOON去年啟動「經紀約計畫」協助台灣創作者拓展更多IP發展機會。

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮透過新聞稿表示，除持續為讀者提供豐富、優質好看的漫畫作品，也感謝台灣讀者8年來的支持，「我們看好台灣在地人才的創作力，除了不斷累積好作品，目前在平台上的140部台灣在地作品中，已有43部成功授權至海外市場。」

LINE WEBTOON表示，隨著近年韓漫作品改編戲劇、電影、遊戲等風潮，IP內容產業將是全球未來發展重點，因此LINE WEBTOON加速拓展內容產業生態鏈，台灣也將借鏡韓國在漫畫市場的發展經驗，今年持續擴大經紀約計畫的合作規模，積極為優秀作品開創多元合作機會。

例如此次漫畫家Pony的「黑盒子」短篇連載作，就和LINE簽訂影視化計畫，繼「宅男打籃球」後，成為第2部LINE WEBTOON本土漫畫影視化作品代表。

除IP影視化外，以台灣民俗神祇為背景的台漫「引路人」則與「有病制作」開發團隊共同將漫畫IP遊戲化，讓作品成為「Gang Start：異世界極道傳說」手遊聯動活動關卡之一。

崔準榮表示，未來平台會持續扶植優秀台灣作品登上世界舞台，期望透過在台經紀約計畫與培育計畫的擴大，能幫助更多作品IP發揮一源多用的機會。（編輯：張芷瑄）1110716