李斯特鋼琴藝術節 5場音樂會感受作曲家靈魂

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）過去對於匈牙利作曲家李斯特的最初印象，莫過於他周旋貴婦跟公主們的豔史不斷，新象將推出李斯特鋼琴藝術節，以5場主題式音樂會一洗刻板形象，展現他從神性到哲學的靈魂色彩與人性的一面。

策劃人之一鋼琴家葉綠娜今天在記者會上表示，李斯特一生創作700多首鋼琴作品、13首交響詩，5場音樂會無法展現李斯特的多重才華，所以嘗試以主題式呈現李斯特音樂的重要面向，也將首演許多這位傳奇作曲家較不為人知的鋼琴曲。

另一位策劃靈魂人物鋼琴家魏樂富則表示，從求學時期就對李斯特情有獨鍾，這次有機會可以呈現李斯特的音樂，他將從宗教、文學、歌劇、超技、實驗性等不同面向出發，讓樂迷可以認識這位浪漫時期的音樂代表性人物。

音樂節將分為「流浪與幻想」、「神靈的告白」兩場鋼琴與管弦樂作品，以及「天堂與地獄」、「文藝與歌劇」、「超凡與實驗性」等主題音樂會，展現李斯特超越形而上下的藝術精髓。

主辦單位新象藝術總監樊曼儂表示，她從小就聽父親以示範樂隊演奏過李斯特樂曲，當時她非常驚豔，沒想到多年之後自己可以主辦李斯特鋼琴藝術節，讓更多人認識這位集浪漫主義者、作曲家、鋼琴演奏家於一身的偉大音樂家。

樊曼儂說，除了李斯特音樂讓她充滿挑戰與樂趣，「我更欣慰的是，有這麼多一代接一代的鋼琴家參與，每個都表現出色，這讓我們覺得台灣的鋼琴界是很強的。」

這次有多首台灣首演的曲目，包括「詛咒」鋼琴與弦樂單樂章作品、「第三號鋼琴協奏曲」及「華麗的波蘭舞曲」等。音樂會也將原汁原味重現「超技練習曲」不同時期的3個版本，讓大家能感受李斯特從年輕開始就一直不停發展的鋼琴技藝。

這次參與的音樂家，包括魏樂富、葉綠娜、王大維、任俞仲、何家歡、何雅筑、吳怡慧、李聿惟、李其叡、李昍㦉、李臺軒、汪奕聞、林東毅、許珊綺、陳麒向、程致彤、黃子嘉、黃子寧、黃俊瑜、黃泰為、楊開朗、鄞蔚婷、潘致允、蔡巧儀、鍾明仁、顧青雲等26人，將輪番上陣演出。

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開幕音樂會由新銳指揮葉政德指揮長榮交響樂團，葉政德表示，這次開幕音樂會將演出7首協奏曲，分量很重，有些樂譜前兩天才寄到，「我很榮幸受到樊曼儂老師的邀請來客席，雖然分量吃重，但是這些曲子都非常好聽，演到10點也不會讓樂迷厭倦。」

「力晶2022藝文饗宴－李斯特鋼琴藝術節」將於8月8日到8月16日登場，地點在台北國家音樂廳及演奏廳。（編輯：張雅淨）1110719

「力晶2022藝文饗宴：李斯特鋼琴藝術節」19日在台北舉行宣告記者會，音樂總監魏樂富（左）、葉綠娜（右）將攜手台灣青年鋼琴家演出，兩人現場演出李斯特說唱劇德文原典精彩片段，呈現語言韻律與音樂的完美結合。中央社記者裴禛攝 111年7月19日

「力晶2022藝文饗宴：李斯特鋼琴藝術節」19日在台北舉行宣告記者會，26名台灣鋼琴家將輪番上陣，演出54首精選作品，鋼琴家汪奕聞（圖）在記者會現場演出，詮釋李斯特經典樂曲。中央社記者裴禛攝 111年7月19日

「力晶2022藝文饗宴：李斯特鋼琴藝術節」19日在台北舉行宣告記者會，青年鋼琴家林東毅（右）、潘致允（左背對者）現場演出雙鋼琴曲目，詮釋李斯特經典樂曲。中央社記者裴禛攝 111年7月19日