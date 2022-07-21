走過75年 基隆自立書店動工修復

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民國36年於基隆成立、也是台灣首家販售繁體中文書籍的基隆自立書店，因房屋漏水急需修繕，經文化部經費補助，21日正式動工修復，工期預計1年，完工後建築計畫採複合式經營。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年7月21日

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆市文化局今天表示，民國36年於基隆成立、也是台灣首家販售繁體中文書的自立書店，因房屋漏水，經獲文化部經費補助後，今天正式動工修復，預定1年後完工。

文化局指出，光復初期台灣只有日文書，沒有中文書。自立書店創辦人陳上惠當年覺得文化斷層太可惜，大膽萌生開中文書店的想法。在友人協助下，陳上惠從中國大陸取得繁體中文書來源，終於在民國36年4月於基隆開設自立書店，成為台灣第一家販售繁體中文書的書店。

文化局表示，自立書店經營時空由戰爭後到自由民主的現代，見證基隆70多年歷史風華。陳上惠在去年1月以103歲高齡去世。

文化局長陳靜萍說，自立書店因設備老舊，房屋漏水急需修繕，透過文化局的輔導及說明，所提的再生計畫於2019年6月獲得文化部「私有老建築保存再生計畫」經費補助約358萬元後，今天終於正式開工。

她表示，「自立書店修復計畫」具重大意義，也就是讓並非文化資產的私有建物，也能透過公私部門相互合作，在屋主的細心照顧下，獲得妥善的保存與再生。

陳靜萍說，自立書店修復工期將持續1年，修復完成後的建築計畫採複合式經營，一樓歡迎文化業者進駐，自立書店屆時會在2樓持續營業，持續陪伴基隆市民眾邁向下一個世紀。（編輯：張銘坤）1110721