因演員確診 「皇都電姬」音樂劇改選粹免費入場

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）原本今晚起在台北市政府親子劇場開演的「皇都電姬」音樂劇因演員確診，完整版演出取消，主辦單位阮劇團同場地改以「皇都電姬」音樂劇選粹邀民眾免費入場，一探魔幻舞台魅力。

阮劇團發新聞稿表示，原本與香港劇場空間合製的「皇都電姬」音樂劇，因陸續有演員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），緊急取消完整版演出。為了不讓觀眾失望，原有場次將調整演出形式，精選「皇都電姬」歌舞片段，由副團長余品潔帶大家體驗魔幻舞台魅力。

連續2週陸續停演，阮劇團藝術總監汪兆謙表示，劇組早早就安排了A、B卡司來因應，演員也盡量減少出入公開場合，做好自身防疫，但沒想到還是敵不過病毒。目前劇團損失金額無法估算。

余品潔說，希望這段時間排演的成果能展現，用音樂和舞蹈療癒彼此。現場有樂隊與演員共同演出劇中歌曲。

阮劇團表示，「皇都電姬」音樂劇選粹將於7月30日及7月31日演出，地點在台北市政府親子劇場，下午2時開放進場，額滿為止。已經購票民眾如轉為贊助款，將可兌換「台灣瀕危語言NFT」。

另外「皇都電姬」完整版音樂劇也將改於11月19日到11月20日演出，地點在台北表演藝術中心。（編輯：張芷瑄）1110729