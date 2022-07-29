從情緒勒索寫到羞辱創傷 周慕姿挖出內心詛咒

2017年以「情緒勒索」一書踏入文壇的諮商心理師周慕姿，除是民謠金屬樂團主唱，還開節目分析知名文學作家的靈魂腳本，日前她應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她如何挖掘自己內心最深處的詛咒。中央社記者張皓安攝 111年7月29日

（中央社記者張若瑤台北29日電）斜槓諮商心理師周慕姿2017年以「情緒勒索」一書踏入文壇，從情緒、關係、婚姻寫到椎心內傷，她發現最深的詛咒，是擔憂和父親一樣崩壞。周慕姿錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她人生不同階段的學習。

求學生涯一路從政大新聞系唸到政大廣電所，周慕姿本來也應該成為新聞圈的戰將，她看書快、口條好、記性佳，寫稿動作迅速，直到去電視台實習後，被現場高壓氛圍嚇到，主管在開播前10分鐘像完全變了一個人，甚至飆三字經，「為何不能好好說話，有必要這樣嗎？」習慣性用罵人紓壓的職場文化，周慕姿無法適應。

「我是有點反威權性格的人，對於這種狀況會有很多想法與質疑。」周慕姿最終沒有投入傳播相關行業。

形容自己考運不錯，但工作運欠佳，周慕姿為了賭一口氣，不想被說草莓族，在企業基金會工作4年，「當時剛好卡在一個時間點，我和現在的先生交往了10年，他的工作很穩定，大家催我們趕快結婚、生小孩」。

對自己正在做的事沒有成就感，周慕姿處於不辭職就不會沒飯碗的狀態，「可是我一直覺得不對勁，也和他吵得很兇，朋友就帶我去算命」。這輩子只算過兩次命，一次是摸骨，一次是紫微斗數，都是發生在周慕姿人生最迷惘的時期。

摸骨100元1個問題，感情關係分不開，說也沒用，周慕姿問了工作前景。當摸骨老師告訴她，可以靠「講和寫」相關的行業賺錢時，周慕姿聽完卻不知所措，哭著回家找母親傾訴，「難道真的要回頭當記者嗎？」

正猶豫該不該乾脆考公務員，直到朋友又介紹她去算紫微斗數，那位老師直接點明周慕姿沒有官運，在組織中不容易升遷，但非常適合獨立性高的專業領域，「我才慢慢思考，除了記者之外，還有什麼專業的工作？」

心底早已萌生轉行的聲音，「兩位算命老師，有點像是再推我一把。」對想要的東西越清楚明白，周慕姿認為自己需要的，是多一點祝福，「希望有人可以告訴我，這樣走下去沒有問題」。

花了1年多探索哪些是「可控性較強」的專業，周慕姿列出所有科系逐一研究，「包括營養師、廚師、食品與飯店管理，最後剔除到剩下律師和心理師」。這次她學聰明了，會在PTT請教學長姊，再去找出相關科系的學校必修課書單，買前3本回來，先試試看自己是否能讀得下去。

等到真正投入心理學這塊領域，周慕姿才發現，用理論看算命，它是大量質化研究的統計學，以「性格」為要項所得到的結果，可以調整個人驅力，是屬於心理學的輔助工具，讓人知道除了命運外，還有其他選擇的可能性。

單親家庭長大的周慕姿，母親對她的要求十分嚴格，「我在很小很小的時候就理解，把事情做好，媽媽可以比較不辛苦。」演講比賽前，母親會拿著文稿要她一遍又一遍練習，「大部分單親的孩子都非常會觀察唯一照顧者的臉色，因為只能依靠這個人，她的感受幾乎是妳的全世界」。這也造成周慕姿情緒抽離，「得獎時不會特別開心，要把獎拿回去給媽媽，她開心之後我才開心」。

雖然成長過程缺乏父親角色的存在，但周慕姿煩惱的卻不是婚姻，而是自己在某個年紀崩壞，「對我來說，比較深的詛咒，反而是我以後會不會像爸爸一樣」。

周慕姿的父親年輕時才華洋溢，會吹薩克斯風、彈吉他，高中投稿常被刊登，動輒賺幾千元稿費，又懂得畫複雜的機械圖，「媽媽不斷提醒我，少年得志大不幸，驕者必敗，她很怕我重複爸爸的路」。

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「I have a dream.」同時是民謠金屬樂團主唱的周慕姿，去年也開始主持Podcast節目，分析知名文學作家的靈魂腳本，她內心還未實現的夢想是什麼？先生是不能轉介的困難個案，樂團團長是周慕姿的初戀，兩人最後如何磨合彼此關係？疫病時代，當焦慮與憂鬱出現時，該怎麼處理？這些內容將在29日「空中小客廳」分為之一（https://reurl.cc/MNva14）、之二（https://reurl.cc/gM7OWN）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/w1yUFlmXLTU）、之二（https://youtu.be/fc7DrVt8SIs）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。1110729