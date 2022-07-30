「種子戲劇」奪花樣戲劇節大獎 學子喜極而泣

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第22屆花樣年華全國青少年戲劇節30日下午在台北頒獎，衛理女中「種子戲劇」團隊榮獲全國第一，由文化部政務次長蕭宗煌（後中）親自頒獎表揚並合影。中央社記者王騰毅攝 111年7月30日

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（中央社記者王寶兒台北30日電）第22屆花樣年華全國青少年戲劇節今天舉行頒獎典禮，大獎由「種子戲劇」衛理女中摘下。得獎學生感動落淚地說，所有參賽者都是最優秀的，也謝謝青藝盟給予表演的機會。

第22屆花樣年華全國青少年戲劇節頒獎典禮今天下午在青少年發展處舉行，10校高中生及家長們齊聚一堂。獎項上，最佳男演員為「基二遊戲」龔昱丞、最佳女主角是「新樂園」鄭妤潔、最佳表演團隊由「戲胞工廠」獲得、評審團特別大獎為「藝燃炸」、全國第一獎項由「種子戲劇」奪下。

文化部政務次長蕭宗煌致詞表示，文化部感謝青藝盟成立這個戲劇平台，他也以自身經驗來勉勵青年學子，更向家長們喊話「放心讓孩子勇敢地站上舞台」。

青少年表演藝術聯盟創辦人余浩瑋指出，「沒有一顆心會因為追求夢想而受傷。」希望學生透過戲劇思考，找到自己的定位，期待會一年比一年更好，培養更多藝文種子，希望戲劇教育打造美好未來。他也盼望青少年堅持尋找自我的這條路，並收穫更多屬於生命的成長。

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第22屆花樣年華全國青少年戲劇節決賽日前在新北市立圖書館淡水分館舉辦多日戲劇競演，由高中生們接力完成10場戲劇夢，讓所有觀眾及家長感動不已。

青藝盟表示，今年花樣戲劇節以「我」為主題，幫助青少年獨立思考、探討內心世界，最後走上舞台為自己的青春發聲。戲劇是成長過程中良好的媒介，每場演出從技術、舞台、劇本到前台接待都是學生們親手上陣，每組團隊從早上9時進現場開工，走出舒適圈體驗真實劇場工作環境，帶給現場觀眾一場完整的演出。（編輯：陳政偉）1110730

第22屆花樣年華全國青少年戲劇節以「我」為主題，30日下午在台北舉行頒獎典禮，主辦單位「青少年表演藝術聯盟」成員帶來精彩開場演出、炒熱氣氛。中央社記者王騰毅攝 111年7月30日