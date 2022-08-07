貝多芬故居將辦音樂會 紀念民歌採集運動幕後推手

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（中央社記者林育立柏林7日專電）為紀念民歌採集運動的幕後推手歐樂思神父，德國東亞研究院10月將在貝多芬故居舉辦一場音樂會，由台北市立國樂團新任首席指揮張宇安擔綱演出。

德國天主教聖言會神父歐樂思（Alois Osterwalder）從小熱愛東方文化，大學曾讀過漢學。1967年，他募款贊助史惟亮、許常惠等人進行民歌採集運動，採錄原住民、戲曲、中國各省民歌，這是戰後少數大規模的台灣音樂採集和調查活動。

2013年，歐樂思將相關的盤式錄音帶、樂譜、信件等捐給師大，這批台灣音樂史的珍貴文物從此落葉歸根。文化部2015年頒給他「台法文化獎」，表揚他對台歐文化交流的貢獻。

去年歐樂思辭世，享壽88歲，他在波昂創立的「東亞研究院」（Ostasien-Institut）為感念他一生為東西方搭起文化橋梁的成就，邀請台灣指揮家張宇安策劃和指揮一場音樂會，預計10月2日在貝多芬故居「貝多芬之家」（Beethoven-Haus）舉行。

這場音樂會最特別的是委託陳士惠、李志純、趙菁文、陳立立、黃苓瑄等5位台灣作曲家，根據這些當年採集到的錄音，結合小提琴、古箏、蕭等東、西方樂器創作新作品。

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張宇安表示，歐樂思是民歌採集運動的幕後推手，受邀的作曲家有很大的創作空間，可自行選擇素材，或採用曲中的應答、唱法、精神來創作，延續這些資料的生命和價值。

張宇安今年4月完成柏林漢斯艾斯勒（Hanns Eisler）音樂院管弦樂指揮的學業。他曾任美國波士頓交響樂團的助理指揮，台北市立國樂團5月宣布任命他擔任首席指揮，任期從2022年至2025年。（編輯：黃自強）1110807