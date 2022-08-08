曾為裴洛西募款餐會獻唱 音樂劇演員楊呈偉返台

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）曾受邀在甫訪台的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）主持的募款餐會上獻唱，百老匯音樂劇演員楊呈偉全家返台，將加入外百老匯經典音樂劇「夢幻愛程」演出排練。

華文音樂劇公司今天發布新聞稿表示，「夢幻愛程」將於9月到11月在台北松山文創園區駐點演出，此劇由美國百老匯原作授權台灣華文音樂劇公司出品製作，並邀請曾在美國百老匯演唱的歌手楊呈偉返台演出。

台裔美籍的楊呈偉是前無任所大使楊黃美幸之子，也是少數在美國百老匯演唱的演員。20歲加入百老匯音樂劇「西貢小姐」演出，也因為創立「第二代劇團」，致力致力推動亞裔表演者的發展，曾獲哥倫比亞廣播公司電視台（CBS）頒發「實現夢想獎」、美國國家藝術俱樂部（The National Arts Club）主席頌贈藝文榮譽獎章、A magazine十大亞裔青年企業家等榮銜。

楊呈偉經常受邀為台僑文化活動獻唱，包括裴洛西主持的募款餐會，楊呈偉開場獻唱美國國歌；他也為紐約州州長白塔基（Pataki）主持的亞裔節到加拿大溫哥華亞裔傳統月。楊呈偉並為洛杉磯，紐約，舊金山，芝加哥等城市的台僑大型活動獻唱。

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去年楊呈偉與同為百老匯演員的妻子森下迪娜，以外國專業人才延攬及雇用法，獲得國發會核發「就業金卡」，盼以國際經驗為台灣產業貢獻心力。

「夢幻愛程」是紐約外百老匯最長壽音樂劇，也是美國戲劇史上連演時間最長的音樂劇。此劇將從9月23日至11月13日，在台北松山文創園區上演，首週場次已售出超過8成票券。主要演員除了楊呈偉之外，還包含藝人聶雲、劉子銓、蔡松廷，音樂劇演員藍紫綾、江翊睿、張芳瑜、張祐寧等，由曾慧誠執導。（編輯：管中維）1110808