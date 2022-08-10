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大武營區修復工程啟動 打造屏東新門戶

2022/8/10 14:47（8/10 15:21 更新）
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屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，8月起展開修復工程，屏東縣文化資產保護所主任林洋助10日指出，大武營區是相當具代表性的軍事訓練基地，全區修復活化最快可於民國112年完成。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日
屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，8月起展開修復工程，屏東縣文化資產保護所主任林洋助10日指出，大武營區是相當具代表性的軍事訓練基地，全區修復活化最快可於民國112年完成。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日
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（中央社記者蔡孟妤屏東10日電）屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，8月起展開修復工程。這項活化再利用計畫投入經費5.4億元，未來結合勝利星村、屏菸1936文化基地成為屏東市的文化路徑。

屏東縣文化處文化資產保護所主任林洋助說，大武營區是相當具代表性的軍事訓練基地，透過文資調查與保存，完整呈現二戰迄今軍事歷史脈絡與空間再現。

林洋助表示，活化再利用計畫向中央爭取修復經費，獲核定計畫約新台幣5.4億元，全案採分區分4標執行，目前已展開修復。其中，第1標「傘具修復工場」、「烘傘房」將開工，配合屏東榮總醫院預定11月11日開幕，周邊文資環境景觀整理完成，全區修復活化最快明年完成。

文化處表示，大武營區未來修復與再利用區域空間範圍，大致與市地重劃區域重合，目前市地重劃區域已由縣府發包公園景觀及滯洪池工程。將結合公園景觀，打造醫療、休閒產業健康園區，軍事主題展示及體驗，期成為進入屏東新門戶，並結合勝利星村、屏菸1936文化基地成為屏東市的文化路徑。

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依政府文化處資料，大武營區前身為1937年編成的「日本陸軍高射砲第8連隊」所在地，主要護衛日治時期屏東飛行場的防禦。戰後由國軍接收作為傘兵訓練基地。縣府民國108年配合變更都市計畫，主要計畫與屏東榮民總醫院計畫，傘訓中心遷至空軍屏東基地內「大聖西營區」。

配合國軍遷移，營區遺留建物在縣府各方努力溝通協調下近乎全區保留，107年啟動文資調查，110年登錄屏東縣歷史建築，保留特戰營兵舍、醫務室、聯合二級廠、戰備大樓、傘具修復工場、烘傘房、隊史館等12棟建物及1處防空洞，土地範圍廣達7萬多平方公尺。（編輯：孫承武）1110810

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