大武營區修復工程啟動 打造屏東新門戶

屏東縣政府保留大武營區13棟歷史建築，8月起展開修復工程，屏東縣文化資產保護所主任林洋助10日指出，大武營區是相當具代表性的軍事訓練基地，全區修復活化最快可於民國112年完成。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日