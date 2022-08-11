台灣書院和溫哥華博物館合作 共推人類探索文化

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（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）台灣和加拿大之間的互動越來越多元頻繁，加拿大溫哥華博物館和駐洛杉磯辦事處台灣書院10日簽署「文化交流合作備忘錄」，開始為期5年的雙年展計畫，並為下一步推動「人類探索藝術節」（REFLECT Festival）暖身。

台灣藝術家王郁雯與加拿大台裔藝術家阮福辰在溫哥華博物館的聯展「以想像交換回憶－溯自然」，10日舉行開幕活動，為台加雙方合作揭開序幕。兩位藝術家在疫情期間探索著與大自然的關係，透過陶土、版畫、紙藝等多素材來體現人類的共同文化。

兩位藝術家將分別於14日及20日在博物館舉辦工作坊，邀請觀眾體驗作品形成的過程。展覽到11月6日結束。

駐洛杉磯台灣書院主任簡德源對中央社表示：「溫哥華博物館是加拿大最大的市立博物館，館藏逾8.5萬件藝術品和歷史文物，具有崇高的藝術文化指標，能有機會和溫博館合作感到十分開心。」

台灣和加拿大的文化交流熱度升溫，駐加拿大代表處今年籌辦馬偕來台150週年紀念慶祝活動，9月在台南美術館將舉辦台加原住民藝術家特展。

明年活動更頻密，包括加拿大劇場魔法師羅伯‧勒帕吉（Robert Lepage）引領的劇團將在高雄衛武營及國家歌劇院演出；台北書展將設置加拿大展位，魁北克法語電影月登場，以及Rick Miller及Les 7 Doigts等表演團體亦陸續來台演出等。簡德源說：「台加之間的外交關係透過文化交流可以有進一步的提升。」

溫哥華博物館董事會多位理事和策展人等出席活動。典藏與策展部主任葛索林（Viviane Gosselin） 高度推薦「以想像交換回憶－溯自然」的台加藝術家展覽，指出「兩位藝術家在太平洋的不同端各自有著無限的創作泉源，又互相交換著記憶與靈感，激盪出許多好作品。他們為台加合作奠定了美好的基礎，期待未來看到更多藝術家的對話合作。」

多位加拿大藝文界重要人士亦見證此合作，例如溫哥華PuSh國際表演藝術節（PuSh International Performing Arts Festival）創辦人安德瑪（Norman Armour）讚揚台灣有許多國際級藝術家，認為這項5年合作計畫有助於加拿大民眾更認識台灣。

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這項台加之間藝文合作計畫的幕後牽線者是加拿大亞裔活動協會，協會執行長吳權益表示，5年的合作中總共會舉辦3次展覽和多場工作坊和研討會，接下來會整合其他藝文機構一起打造台加「人類探索藝術節」。

吳權益說：「台灣和溫哥華同屬於北太平洋洋流（North Pacific Gyre）的聚落，但位於黑潮 （Kuroshio Current）與北回歸線（Tropic of Cancer）交錯的台灣，和受到北太平洋暖潮 （North Pacific Current）影響的溫哥華，有著極少被探討的連結性。人類探索藝術節將以溫哥華與台灣為據點，透過洋流的話題，導入任何可能影響人類遷徙的元素，試圖從不同的脈絡和多元的故事觀點去建構新的認同，將世界帶進這場探索人類的大劇場中。」（編輯：黃自強）1110811