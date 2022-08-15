作曲家陳泗治逝世30週年 台音館音樂會緬懷

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）今年適逢音樂家陳泗治逝世30週年，台灣音樂館與衛武營攜手規劃音樂會，從今年8月到明年1月，將以系列活動緬懷這名一生奉獻宗教與教育的音樂家。

傳藝中心今天發布新聞稿表示，1911年出生的陳泗治擁有特別的斜槓人生，不僅身兼作曲家、鋼琴家，同時也是教育家，創作以自身的宗教信仰，台灣風土的熱愛為主要題材，這次系列活動將以「上帝與家園的浪漫」為題，也點出陳泗治生命中兩大摯愛。

傳藝中心主任陳悅宜表示，很榮幸傳藝中心可以舉辦陳泗治的紀念系列活動，這次系列活動展覽時間長達5個月，希望可以讓更多人認識這樣一名音樂家對教育、宗教的熱愛，也透過陳泗治的音樂帶領著大家看見台灣、聽見台灣。

陳泗治曾經創作出台灣第一首合唱曲「上帝的羔羊」與鋼琴曲「台灣素描」，被稱為台灣鋼琴第一人，他也無私辦學，成立台灣教育體制上第一所女子音樂專科，並擔任淡江中學校長超過25年時間，留下深刻的影響力。

為了讓更多人認識陳泗治，陳泗治家屬代表陳欽賢表示，家族也提供了3件歷史超過百年的重要文物，希望透過這次紀念系列活動，讓陳泗治再度回到世人心中。

紀念系列活動由音樂學者徐玫玲教授擔任總策展人，包括北、高兩檔紀念特展、音樂會、系列講座等，以8月17日在國家音樂廳舉辦的音樂會為起點，邀請鋼琴家盧易之、大提琴演奏家戴俐文、小提琴演奏家薛志璋、福爾摩沙合唱團等優秀音樂家，精采詮釋陳泗治音樂作品。

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8月23日起將於台灣音樂館特展室展出珍貴手稿、老照片、各時期出版品等重要資料，呈現陳泗治生命重要軌跡。展覽期間更搭配3場講演活動，由福爾摩沙合唱團總監蘇慶俊、鋼琴家卓甫見和盧易之，以及策展人徐玫玲分別以合唱曲、鋼琴曲以及當代創作等主題，剖析陳泗治作品及創作核心。

高雄場紀念活動將於9月2日開跑。衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬提及，和台灣音樂館館際合作，透過策展的不同角度，看見陳泗治背後的日常，10月1日則在高雄衛武營將舉行紀念音樂會。（編輯：管中維）1110815