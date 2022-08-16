雲門劇場打造微型生活節 一張票躺草皮聽音樂

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）雲門劇場打造週末生活全新提案，推出「來雲門遙滾」，結合趣味運動、獨立音樂、表演藝術、視覺藝術、電影與市集，一張門票就能躺在淡水秘境的雲門草皮上享受秋日時光。

雲門劇場發布新聞稿表示，「來雲門遙滾」活動邀請藝術創作者發揮斜槓才能，將劇場舞台轉變成兩日限定的羽球競賽場，奇才混種的表演將在雲門劇場登場。

雲門劇場將化身「體育館」，收起觀眾席、拉開球網，不僅讓觀眾現場組隊競賽羽球3打3，趙逸嵐（小8）、鼓鼓呂思緯策畫並擔任不專業趣味球評互動，特邀現場DJ及嘉賓每日進行一場羽球表演賽。

入夜之後的雲門劇場，則有曾是Matzka樂團的搖滾吉他手Sakinu阿輝帶來「背著吉他雲門JAM」，打造部落聊天聚會氛圍，自然流瀉音樂與舞蹈的即興演出。2022年金音獎的燈光設計蘇揚庭（May Su），將運用遊戲搖桿決定燈光路線，與音樂人PUZZLEMAN共演一場跨界演出。

由人面SOUL心企畫的「人面SOUL心愛神咖啡館」，將由沈安、雷擎、YELLOW黃宣、LINION擔任值班店長，他們不只唱歌，也和觀眾近距離一起聊音樂、人生與愛情。「過手市集」規劃了手作市集與美食餐車。

雲門劇場表示，「來雲門遙滾」的「遙」不是路遙知馬力的「遙」，是shake靈魂的逍「遙」，希望被稱為淡水秘境的雲門劇場能讓參加者挖掘驚喜。

「來雲門遙滾」將在10月1日及2日推出，地點在淡水雲門劇場登場，網址https://www.cloudgate.org.tw/cgt/theater-event/9181110816。（編輯：陳政偉）1110816