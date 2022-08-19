台灣爵士音樂家攜手艾怡良 爵士戶外派對週末登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

兩廳院夏日爵士戶外派對20日晚間將在兩廳院藝文廣場登場，金曲歌后艾怡良（前右）將與26名台灣知名爵士音樂家同台演出，19日下午表演團隊先小試身手，以悠揚樂音為活動宣傳。中央社記者王騰毅攝 111年8月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）去年因疫情暫停一年，夏日爵士戶外派對將回歸，週末在兩廳院藝文廣場登場。今年也是兩廳院夏日爵士20週年，也邀台灣爵士音樂家們攜手金曲歌后艾怡良，來一場搖擺音樂饗宴。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會上表示，20年來，夏日爵士音樂節隨著時代在改變，是一個不停成長、不斷演化的音樂節，許多台灣爵士樂手在這個平台發光、發熱，「在疫情時代，大家很需要一個提振信念和精神的活動，爵士戶外派對就是了」。

2022兩廳院夏日爵士戶外派對，以「爵士在台灣」為主題，邀請多屆金曲、金音獎得主、薩克斯風演奏家謝明諺擔任音樂總監。謝明諺表示，爵士樂在台灣自由土地深受滋養，讓音樂家們自由創作、演奏喜歡的音樂，意義非凡。

夏日爵士戶外派對演出將帶領觀眾穿越時空，聆聽台灣爵士自日治時期、60年代爵士經典、90年代跨域嘗試及現代爵士風貌，並重新編曲14首跨世代歌曲，120分鐘演出將帶領大家穿梭時空。

「回望經典」由台灣鼓王黃瑞豐、鼓霸樂隊資深鼓手林森元及爵士鋼琴家楊燦明攜手演出，同時邀請旅居美國爵士歌手玫熹，以復古歌曲加上自創編曲及歌詞，呈現個人獨特魅力。

90年代爵士樂與流行音樂的完美結合，由鋼琴演奏家與作曲家彭郁雯，以及編曲家、作曲家、爵士鍵盤演奏家呂聖斐，以及資深薩克斯風演奏家董舜文共同演出，展現台灣多元民族結合爵士的即興風格外，也帶來多元流行曲風融合爵士風味的原創音樂作品。

壓軸則以「書寫自己的爵士」為主題，由近10年台灣原創爵士音樂家，呈現金曲獎及金音獎得主原創音樂作品，呈現當代台灣爵士音樂全新樣貌。艾怡良將與爵士歌手蔡雯慧搭配，展現獨特的音樂魅力。

兩廳院夏日爵士戶外派對8月20日演出，地點在兩廳院藝文廣場。（編輯：張芷瑄）1110819

兩廳院音樂盛會「夏日爵士戶外派對」今年推出20週年特別企劃，以「爵士在台灣」為主題，邀請金曲歌后艾怡良（前右）與爵士樂手們同台搖擺，19日下午先行彩排。中央社記者王騰毅攝 111年8月19日

年度音樂盛會「兩廳院夏日爵士戶外派對」20日晚間將登場，今年主題定為「爵士在台灣」，邀集26名台灣爵士音樂家與金曲歌后艾怡良（左6）同台演出，19日怡良與表演團隊一同邀請民眾前來共襄盛舉。中央社記者王騰毅攝 111年8月19日

兩廳院夏日爵士推出20週年特別企劃，打造屬於台灣的爵士盛宴，其中「夏日爵士戶外派對」以「爵士在台灣」為題規劃演出內容，邀請金曲歌后艾怡良（前右）與樂手同台演出，20日晚間將在藝文廣場熱鬧舉行。中央社記者王騰毅攝 111年8月19日