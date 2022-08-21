8素人歌手勇敢追夢 通過甄選登衛武營舞台

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衛武營國家藝術文化中心舉辦「武營歐普拉 Let's Opera！」甄選活動，有8名素人歌手脫穎而出，10月將站上衛武營舞台演唱。圖為素人歌手吳亦婷。（衛武營提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）勇於追夢，衛武營國家藝術文化中心舉辦「武營歐普拉 Let's Opera！」甄選活動，吸引70名民間高手參加甄選，最後8名素人歌手脫穎而出，10月將站上衛武營舞台演唱。

衛武營發布新聞稿表示，這8名素人分別是從事藝術行政的李兆鈞、美術系學生阮婕容、3個小孩的媽媽吳亦婷、在會計師事務所工作的吳慶蓀、補教老師林怡嘉、擔任公職的林理凱與曹忠美以及國小老師陳致平。

衛武營表示，衛武營深耕南方歌劇力量，除了一年2檔旗艦歌劇製作外，也延伸舉辦各種活動，希望持續加深民眾對歌劇的好感度與參與度，「武營歐普拉 Let's Opera！」至今已進入第3屆。

今年甄選邀請假聲男高音李文智、女高音林慈音、抒情男高音林健吉與表演藝術工作者藍貝芝等4名專業人士擔任評審，自第一階段70部演唱影片中選出45人進入第二階段現場演唱甄選，素人歌手們在5分鐘內演唱自己的拿手曲目，展現最佳狀態。

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其中素人歌手吳亦婷平常照顧還在就讀幼兒園的3個小朋友，吼小孩吼到「燒聲」，但演唱起普契尼「賈尼．斯基基」歌劇詠嘆調時，真摯的歌聲感動現場人員。而來自南投縣埔里的國小老師陳致平，甄選時以充滿磁性的嗓音演唱普契尼歌劇「波希米亞人」曲目，也讓評審驚豔。

衛武營表示，8名素人歌手將進入一對一培訓指導階段，10月10日在「衛武營週年慶4.0」活動之一「武營歐普拉 Let's Opera！」一登表演廳大展歌喉，9月15日上午11時起，民眾只要持衛武營9、10月主辦節目票券就可到衛武營3樓服務中心優先索票，9月30日起開放全民索票。（編輯：張雅淨）1110821