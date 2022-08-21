外百老匯經典音樂劇LPC 在台56場開口唱中文

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）瘋戲樂工作室成軍12年，回到當初製作小型輕巧定目劇初衷，推出外百老匯經典音樂劇I Love You, You're Perfect, Now Change（簡稱LPC）中文版，一開56場。

LPC是在外百老匯演出27年的長壽音樂劇，2022年上半年在四四南村演出破百場，好評不斷，8月即將由瘋戲樂工作室接棒演出中文版。瘋戲樂創辦人暨藝術總監王希文表示，「瘋戲樂」選擇回到中小型劇場演出，希望透過長期定點演出的「定目劇」形式，讓看音樂劇成為日常。

瘋戲樂工作室邀請本身為哈佛大學與台大外文系的高材生歌手史茵茵，加上作家李玟萱共同對LPC文本進行在地化細緻轉譯，將20多年前的紐約愛情故事安置在台灣都會，透過導演程鈺婷共同為台灣觀眾帶來屬於每一個人的戀愛切片故事。

瘋戲樂工作室專案行銷齊子涵接受中央社專訪時表示，在英文轉譯成中文部分，團隊下了許多功夫，包含如何由二、三十年多年前的紐約場景，無縫轉移到現在、當下生活的台北，「除了是人們對於愛情的想法與概念已經有很大的差異，也需要符合時空遷移後的文化語境跟民生日常軌跡。」

比如說在劇中原本有一句台詞英文意思大概是：「就窩在家開心地吃哈根達斯吧」，原來是用來形容失戀或被甩的女生，在家抱著一桶冰淇淋看電視的形象。齊子涵說，這樣的形象對台灣觀眾來說，並不見得親切，劇組在反覆多次討論後，決定轉用「一個人去吃吃到飽，有夠廢」，更貼近台灣生活文化。

齊子涵表示，在每一段中文翻譯完成之後，劇組需要再次翻回英文、再次跟外百老匯的原創團隊確認、解釋為何會這樣翻，在台灣的相似情境是什麼，過程非常仔細。

齊子涵說，瘋戲樂工作室一直以來都希望音樂劇是人人都能欣賞的表演藝術形式，除了在地原創，也希望引進國外經典作品，轉譯成中文版，讓觀眾能夠直接體會精髓，能夠在劇場裡直覺的經由演員唱出的歌詞、講出的台詞，第一手理解表演。

王希文表示，對瘋戲樂工作室來說，觀演的自在非常重要，首度製作定目劇就決定搬演LPC中文版，「這齣戲在說的就是愛與關係，這是全宇宙都能有共鳴的話題， 愛情是永不退流行的時尚，無關中文英文，都可以穿越任何藩籬與文化國界，直指人心。」

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LPC中文版集合9名劇場人氣實力派演員包括大甜、竺定誼、周定緯、崔台鎬、曾思瑜、楊宗昇、管罄、賴玟君、顏辰歡等，首波演出由竺定誼、管罄、賴玟君、楊宗昇、曾思瑜打頭陣。

外百老匯經典音樂劇I Love You, You're Perfect, Now Change（簡稱LPC）中文版將從8月28日到10月16日演出，地點在誠品信義店6樓展演廳，詳情可詢口袋售票（TikiPoki）。（編輯：屈享平）1110821