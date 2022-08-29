洛杉磯台灣書院攜手台中歌劇院 參與美西表藝年會

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）以「躍動台灣」（Taiwan On the Move）為主題，駐洛杉磯台灣書院首度與台中歌劇院合作，參加美國西海岸表演藝術經紀人協會年會，透過台灣團隊讓與會專業人士認識台灣。

文化部今天發布新聞稿表示，美國西海岸表演藝術經紀人協會（Western Arts Alliance, WAA）年會即日起至9月1日在加拿大卡加立（Calgary）舉辦，這也是該年會疫情後首度全面恢復實體展會。

今年是駐洛杉磯台灣書院第6度參展，與台中國家歌劇院雙方合作選定近期已獲美洲地區邀演的團隊加強推廣，包括同根生樂團、丞舞製作團隊、驫舞劇場、黃翊工作室+、蒂摩爾古薪舞集、無獨有偶、劇作家林孟寰音樂劇「熱帶天使」以及周宣宏與魏肇儀「樹仔聲」等8團隊作品。

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除了實體攤位之外，這次駐洛杉磯台灣書院也運用與駐紐約台北文化中心合作建置的台灣表演藝術團隊線上型錄（Performing Arts From Taiwan），呈現文化部「台灣品牌團隊」及國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」相關資訊，讓國際表演藝術經紀人可獲得第一手資料，提升台灣表演藝術團隊國際知名度及拓展巡演契機。

美國西海岸表演藝術經紀人協會成立於1967年，會員以表演藝術領域專業人士為主，每年於8月底舉辦年會，為美西最重要的表演藝術推介平台。詳情可上協會官網（https://www.westarts.org/conference-2022）查詢，或參考台灣表演藝術團隊線上型錄（https://reurl.cc/gMGxlp）。（編輯：張雅淨）1110829