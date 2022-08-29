BLEED雙年展舉行 探討藝術家線上實體如何共存

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）疫情驅使表演藝術快速適應線上演出，藝術家如何在實體線上共存，澳洲2022第二屆BLEED數位現場雙年展首度在台澳4場館舉行，包括蘇文琪等藝術家分享各自對線上演出的感受。

北藝中心董事長劉若瑀表示，這次台澳跨機構合作對北藝的意義重大，尤其在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續影響下，讓北藝能持續推進與國際藝文工作者的對話。

台北表演藝術中心今天發布新聞稿表示，在文化部與駐雪梨辦事處文化組推動支持下，澳洲2022第二屆BLEED數位現場雙年展（Biennial Live Event in the Everyday Digital）29日起首度跨越邊界，由台澳4場館聯合舉行。

其中台灣策劃的3個節目分別是吳其育在台北當代藝術館的「白浪的定居殖民博物館」計畫、蘇郁心與安琪拉．戈歐（Angela Goh）在台北表演藝術中心的現場演出「克賽諾牡丹預報」，以及蘇文琪的線上展演「謝謝電影神」。

這三件作品將分別在美術館、劇場和線上展演，形式結合互動網站、影像、表演、VR、田野調查、裝置等，顯示當代藝術家在創作時已不再侷限於媒介、類型、甚至國界，而是各取所需，打破舊有框架，不斷創新與進化。

BLEED 2022由墨爾本藝術之家（Arts House）及雪梨坎貝爾敦藝術中心（Campbelltown Arts Centre）發起，探索現代人對線上展演文化的感受，透過線下與線上展演，讓觀者反思。今年加入北藝中心和台北當代藝術館共同策劃，也為今年主題「邊界」帶來另一層意義。

新媒體藝術家暨編舞家蘇文琪推出「謝謝電影神」計畫，透過轉譯她自己早先VR作品「黑洞博物館+身體瀏覽器」到線上放映的過程，進而探究3D與2D不同空間的劇場性。蘇文琪表示，現在表演作品搬到線上放映幾乎已經很自然，她想探索藝術家如何在網路及實體空間接待觀眾，讓兩者不再是二元對立。

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「克賽諾牡丹預報」則由台灣視覺及影像藝術家蘇郁心與雪梨舞者暨編舞家安琪拉．戈歐共創，兩人2018年於北藝中心「亞當計畫」認識後決定合作。在演出中，蘇郁心與戈歐表示，彼此角色常常交會互換，觀眾在現場遊移也隨時改變觀看的角度。

「白浪的定居殖民博物館」由台灣藝術家吳其育發起，探索土地的歷史與反思，從各人類族群、歷史及各個國家之間的邊界交界狀態，擴延至作品的線上互動呈現。（編輯：管中維）1110829