中央社好POD談新聞現場 攝影記者最怕相機錯誤訊息

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（中央社記者張若瑤台北1日電）中央社Podcast平台「中央社好POD」去年9月1日開播，至今日記者節滿1年，適逢「文化+雙週報」專欄文章出版「記者在現場」一書，作者群中的2位攝影記者吳家昇與王騰毅上節目分享，遇大事件時最怕相機顯示錯誤訊息。

相機故障會在液晶螢幕上顯示出錯誤訊息，攝影記者若在記錄歷史性的畫面碰上，那就可能成為一場無人求救的恐怖噩夢。

去年4月，美國前參議員陶德（Chris Dodd）來訪，中央社經過外交部協調獲代表各平面媒體與外電，進入松指部進行拍攝工作，王騰毅特別帶了600mm的長鏡頭，提早1小時就定位準備大展身手，但當飛機滑進跑道，他拿起相機對焦等待專機樓梯放下，卻瞄到「錯誤訊息」的字樣閃現，「我緊張到爆汗，馬上接另一個鏡頭」。

沒想到拍了幾張照片，「錯誤訊息」陰魂不散，王騰毅只好再把原來的鏡頭換回去，「整個過程就在不斷拆拔鏡頭中落幕，那次以後，遇到這種場合，我背再重的裝備，都還是會帶兩台相機出門」。

吳家昇的震撼教育，則是來自八仙塵暴現場，被灼傷民眾的哀嚎與痛苦，「我內心衝擊很大，後來一直懊惱，當下沒能用更多角度記錄這場災難」。

吳家昇與王騰毅受邀錄製中央社Podcast節目「好POD+」，兩人年齡差3歲，進入新聞圈年資相仿，第一次提相機上陣的現場，皆是與升大學相關的考試。吳家昇為學測拍攝學生苦讀場景，照片被採用後，他將畫面截圖「數位化」收藏。王騰毅則是為了指考，繞考場一上午，才拍到考生在休息室打瞌睡，家長搧風的經典畫面 。

同為攝影記者，兩人曾於香港反送中運動不同階段，抵達衝突現場。王騰毅在運動初期，於2019年6月12日萬人上街頭請願，民眾包圍香港立法會時，在沒有防護裝備的狀況下，置身港警丟催淚彈的鎮壓中心，他雖然摀著口鼻衝出重圍，但至今想起仍心有餘悸，「眼睛流淚到張不開，呼吸系統是被癱瘓的」。後來他在混亂過後的街道上，隨手撿了被丟棄的防毒面具，才克服那1週的挑戰。

吳家昇則是於8月8日、8月30日與11月13日，這3個時間點赴港1週採訪，分別遇上百萬人佔領機場、港版敦克爾克大撤退，以及香港理工大學圍城事件，他至今始終難忘，在維園遊行後，港警竟假裝示威者，用束帶暴力抓人。

「那一整天都很和平，遊行到末端，民眾坐下休息，媒體也在旁邊發稿，我忽然聽見大吼大叫的聲音，轉頭看見穿軍靴、裝備齊全的便衣警察，打掉示威者門牙，直接用膝蓋跪壓他的後頸。」吳家昇捕抓到這瞬間暴行的畫面，後來入圍2020年的卓越新聞獎，這些親身經歷，也被他以日誌的方式書寫，收錄在「記者在現場」書籍中。這些內容將在1日「好POD+」（https://reurl.cc/yMDQvD）播出。

文字、照片、影像與聲音，多樣態媒介的整合，是數位時代媒體的常態。中央社社長張瑞昌表示，在數位時代的媒體轉型，中央社已逐漸匯聚各種努力形成「新副刊」態勢，除每日「文化新聞」、「快門慢想」、「記者在現場」等主題性欄目外，還有「文化+」雙週報喚起各種文化議題的討論、「每週好書讀」打造專屬愛書人園地、「YT平台」用影像演繹全球話題，以及這1年主攻聲音領域的「中央社好POD」，讓數位時代的新聞能更有延展度與續航力。

下一階段，張瑞昌則期許「中央社好POD」能在內容質感上做提升，以及與時事話題有更多的連結。

這種複合型的報導模式，藉由「記者在現場」一書的發行，既有的新聞報導與帶著感性筆鋒書寫的專欄內容，結合Podcast的聲音訪談，在8月29日的「文化普拉斯」、9月1日的「好POD+」與9月7日的「特派談新事」3個節目中播出。（編輯：屈享平）1110901