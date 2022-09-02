高雄城市書展將開跑 詹朴操刀主視覺、傅孟柏代言

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）「高雄城市書展：左圖右書」將開跑，高雄市文化局今天公布由APUJAN品牌創辦人詹朴操刀設計的主視覺，並由金鐘影帝傅孟柏代言活動，開拓閱讀想像，也收斂閱讀內在意義。

由高雄市立圖書館和青鳥文化制作聯手合作舉辦的「高雄城市書展：左圖右書」即將開跑，高雄市政府文化局指出，盼在這個科技充斥的現代中，透過不能滑來滑去的文字閱讀，以最原始純粹的方式，製造一場「左圖右書」的浪漫相遇。

文化局今天公布主視覺表示，今年由知名設計師、APUJAN品牌創辦人、行銷團隊藝術總監詹朴操刀，將蔚藍天空與深邃海洋顏色融為一體，展現高雄晴空萬里、明亮大器的城市意象，搭配書本形狀的大樓與波浪設計，表達「閱讀就像是一場場日常生活的冒險，在想像與現實之間，帶你去到不同的地方」。

活動並由金鐘獎最佳男主角傅孟柏擔任代言人，與高雄有深刻連結的他，多部電影作品都在高雄拍攝，2018年也參與「高雄拍」短片計畫、參與3次高雄電影節。他認為「閱讀絕對有個重要的意義，就是安靜，面對隨時都在劇烈變化的生活」，相較於設計師詹朴為閱讀開拓的想像，傅孟柏為閱讀收斂出的內在意義同樣深刻。

文化局指出，即將釋出的「高雄城市書展」形象影片，將以圖書館與書店浪漫相遇的閱讀眼光，展現截然不同的城市景觀。而2022年「高雄城市書展」作為兩大重要閱讀場域的開端，將為高雄正式開啟全新閱讀風景。

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歷時8年籌備，高雄首創、全台唯一的與圖書館共構的書店「高雄市立圖書館共構會展文創會館」也於9月啟用，將創公共圖書館營運新形態、全面提升城市閱讀體驗。

高雄市副市長史哲表示，高雄市立圖書館不僅是台灣新圖書館運動創造者，更率全國之先，以BOT方式打造圖書館共構書店的文創會館，並將權利金挹注於總圖營運，讓圖書館不僅是保存文明火種的聖殿、知識流動的公共領域，更可以是一座閱讀的遊樂園，透過與不同閱讀場域的共構，展現全新的人文價值。（編輯：謝雅竹）1110902