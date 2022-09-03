「牽風箏的人」戲劇師資培訓計畫 陪孩子找回自我

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北3日電）長期關注中介學生的青少年表演藝術聯盟，今年推動「牽風箏的人-戲劇社團師資培訓計畫」，帶領40名培訓師資走進中介學校，陪伴更多特殊境遇青少年成長，今天在台北國家兩廳院交誼廳舉行宣告記者會。

教育部政務次長蔡清華致詞時表示，「牽風箏的人-戲劇社團師資培訓計畫」總顧問吳靜吉博士也是他求學時期的老師，博士的「青年的四個大夢」影響他很深，感謝青藝盟願意將此理念延續傳承給更多學員，期許未來能反轉更多青少年的人生。

根據青少年表演藝術聯盟發布新聞稿，本次計畫顧問團由吳靜吉領軍，邀請7名教育、劇場專業人士，包括5%DesignAction社會設計平台創辦人楊振甫、PaGamO創辦人葉丙成、台南大學藝術學院院長林玫君、台南大學戲劇創作與應用學系教授王婉容、台北藝術大學藝術與人文教育研究所所長容淑華，以及衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉。今日開訓儀式結束後，將會由耿一偉帶領學員進行第一堂課程，為本次計畫的培訓課程拉開序幕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

未來長達3個月的培訓課程，每週將邀請2、3組教師團講師授課，其中包含台北市無界塾實驗教育機構顧問林嘉怡、陳綢兒少家園生活輔導老師文國士、台灣童心創意行動協會理事長許芯瑋、阮劇團創辦人汪兆謙以及戲劇療癒老師蘇慶元、吳怡潔等人。參與培訓的師資在通過結訓後，將媒合進全國11所中介學校授課，陪伴學生2年。

青藝盟表示，此培訓計畫希望培育出更多「牽風箏的人」，發揮麥田捕手的精神接住每一個特殊境遇的青少年，以戲劇為教育的媒介，走進青少年的內心，陪伴可能走偏的孩子走向正軌，照亮特殊境遇青少年勇敢而率真的靈魂。（編輯：張芷瑄）1110903