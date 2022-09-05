2022奇美音樂節 首增衛武營場次

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奇美博物館舉辦「2022奇美音樂節」將於9月25日展開，邀請活躍於古典樂領域的吳毓庭（圖）擔任策劃及導聆，並將在專題講座搭配鋼琴示範主講。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）奇美博物館舉辦「20 22奇美音樂節」將於9月25日展開，將以1場講座與4場音樂會邀請民眾感受浪漫樂派，今年首度增加高雄衛武營場次，盼讓更多南部民眾親近古典樂。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，「奇美音樂節」今年舉辦邁入第3年，主軸拉到許多人熟悉且喜歡的「浪漫樂派」，帶領大家從蕭邦、李斯特、法朗克、德弗札克等名家作品中，感受浪漫樂派的百家爭鳴與豐沛情感。

奇美博物館指出，此次邀請活躍於古典樂領域的吳毓庭擔任策劃及導聆，推出1場講座與4場音樂會，內容包括自由曲式、器樂炫技、豐富和聲與充滿民族風格的國民樂派等面向。此外，奇美音樂節的一大特色是名琴助陣，此次精選阿瑪蒂、史特拉底瓦里、馬吉尼等10把大師名琴輪番上演。

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官方指出，奇美音樂節首場活動「專題講座：浪漫樂派的萌發」將於9月25登場，由今年音樂節策劃人吳毓庭主講；4場音樂會分別為10月2日「越界探索─王子欣小提琴獨奏會」、10月21日「民族火光─NTSO浪漫狂想」、11月6日「當意志響起─沈妤霖鋼琴獨奏會」、11月20日「百年展技─胡志瑋長笛獨奏會」。

館方指出，10月21日「民族火光─NTSO浪漫狂想」是奇美音樂節首度在高雄衛武營音樂廳舉辦的場次，由國立台灣交響樂團、大提琴家潘怡慈，以及指揮家多利安．威爾森共同合作，將使用世上最古老的大提琴「查理九世」等9把奇美收藏名琴，這也是「查理九世」第一次登上衛武營演出。（編輯：謝雅竹）1110905