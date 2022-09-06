展現台灣藝術之美 疫情後大墩美展曼谷開展

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在駐泰國代表處協助下，台中市政府主辦的大墩美展6日在曼谷河城藝術中心開展，展出大墩美展歷屆得獎的典藏作品。圖為參觀民眾仔細觀賞膠彩作品。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月6日

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（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）台中市政府文化局主辦的大墩美展過去2年因COVID-19疫情因素暫停出國巡迴，今年是疫情後大墩美展歷屆得獎作品首度出國展覽，希望透過文化藝術交流，讓更多泰國人及國際旅客認識台灣。

台中市政府文化局所主辦的大墩美展今年已邁入第27屆，為加強文化藝術的國際交流與推廣，台中市政府文化局自2007年起每年將大墩美展歷屆得獎受典藏的作品巡迴國外展出，多年來蹤跡遍及日本、美國、澳洲和東南亞等地。

過去2年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，大墩美展得獎作品出國展覽計畫被迫暫停，今年是疫情後大墩美展得獎作品首度出國展覽，在駐泰國代表處的協助下，9月6日至9月25日在泰國曼谷河城藝術中心（River City Bangkok）盛大展出。

台中市政府文化局和駐泰國代表處今天在曼谷河城藝術中心舉行開幕典禮，駐泰代表莊碩漢及曼谷河城藝術中心董事總經理鄭紹敏出席典禮，台中市長盧秀燕則透過影片表達祝賀之意。

台中市政府文化局視覺藝術科科長許秀蘭指出，這次越洋展出的共有墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、雕塑、工藝等60件作品，其中有2件是來自國外的得獎作品，台中市政府希望利用這個平台促進國際交流，也希望透過這次展覽，有更多喜歡藝術的泰國人來參加大墩美展。

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鄭紹敏已在泰國深耕30年，來自台灣的她深感曼谷河城藝術中心是很好的文化交流平台，讓每個國家都可以透過藝術展品進行交流。

鄭紹敏認為，台灣的文化很豐富，藝術品應該多多出國展覽，讓大家認識台灣。她希望藉由這次的大墩美展，把台灣介紹給更多泰國人和國際旅客認識，也希望大家能因為這樣的展覽，願意到台灣旅遊參觀，多看看台灣不同的文化地點。（編輯：黃自強）1110906

在駐泰國代表處協助下，台中市政府主辦的大墩美展6日在曼谷河城藝術中心開展，展出大墩美展歷屆得獎的典藏作品。圖為參觀民眾拍攝展覽中的篆刻作品。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月6日