台北刑務所官舍重生 柯文哲憂好生意影響居民

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）位於金華街頭的台北刑務所官舍群透過「老房子文化運動」華麗轉身為全齡友善生活園區，台北市長柯文哲今天說，此處斥資約2億元改造完成，一定會大賣，只怕生意太好影響到居民。

根據台北市文化局調查，台北刑務所為日治時期興建的現代化監獄之一，當時規模為全台最大，也是台北監獄的前身，曾關押過台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水等人，見證台灣獄政歷史。台北刑務所官舍群則是當時獄政官員的宿舍。

106年開始，文化局陸續投入近新台幣1億5000萬元進行修復，接著透過老房子文化運動媒合逸居公司再投入5847萬餘元成立「榕錦時光生活園區」，以社區參與、青銀育成、長者生活服務及全齡飲食為核心，營造適合各類民眾共同體驗的生活園區。

榕錦時光生活園區今天舉行開幕典禮，柯文哲致詞表示，台北市有超過500處文化資產，全國最多，但這些文資的修復是個大問題，老房子文化運動就是透過公私協力的方式，讓陽明山美軍宿舍群等22處文資活化再利用，今年底預計還有2處文資將完工開幕。

柯文哲介紹，榕錦時光生活園區的交通相當方便，位在中正紀念堂、東門、古亭三個捷運站的中心，可以達到一定的經濟規模，單從都市景觀的角度來看，預期這邊一定會大賣，只怕未來生意太好影響到居民。

柯文哲說，希望台北市在高樓大廈之間保留懷舊建築穿插其中，讓台北成為更有文化的城市，他將持續為了打造宜居、永續的城市努力。（編輯：張銘坤）1110907