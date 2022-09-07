衛武營台灣舞蹈平台影像徵件 烏克蘭作品獲關注

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）衛武營國家藝術文化中心「2022台灣舞蹈平台—身體上線」舞蹈影像作品全球徵件結果公布，從256件作品選出新加坡、塞爾維亞等10件作品，烏克蘭影像則獲得「特別關注」。

衛武營今天發布新聞稿表示，「2022台灣舞蹈平台—身體上線」舞蹈影像作品全球徵件，自今年7月啟動以來，共收到來自5大洲46個國家地區藝術家合計256件作品，投稿踴躍。評審從中選出10件舞蹈影像作品，另有烏克蘭編舞家在烏俄戰爭期間創作的影片，也特別引起評審關注。

入選作品包括新加坡舞團「淼舞」藝術總監陳傑孝（Chen Jiexiao）的舞蹈影像Amaranthine「馬不停蹄」，從廣州生活的日常觀察，探討都市化背後的傷痕和犧牲。

印度導演帕拉迪．薩達（Prakriti Sharda）與薩加里卡．德比納特（Sagarika Debnath）作品Dotted Bodies，記錄2青年舞者大學年度發表會的創作歷程與憂鬱。

台灣作品Fighters由吳曉蘆（Hsiao-Lu Wu）創作影像，透過三國演義蜀國五名大將的義勇精神及氣度，探討「動作的發生」，影像版呼應疫情，反思在防疫緊繃氛圍中，英雄們如何處理自己的身心。

塞爾維亞導演馬科．佩喬維（Marko Pejovic）的Glance，由舞者和身障舞者共創，4條主軸分別掃視了緊密的自我投射、個體的無助、超越框架的能力與團結所開拓的視野等命題。

希臘影像創作者絲特菈．馬斯托羅斯特奧斯（Stella Mastorosteriou）作品I don't see deer，探索身體和都會空間的關係，創造出場域特定的藝術影像，展示了熟悉和陌生的界線。

馬來西亞導演羅佩鑫（Low Pey Sien）作品Seni Tari Kontemporari: Memori Seketul Jasad (Part 1)，講述舞者Loke Soh Kim結束職業生涯30年後，如何在地方獨立藝術空間深入發掘動作的源起和本質。

韓國信任舞蹈劇場（Trust Dance Theater）作品Order In Chaos「紛亂中的秩序」，闡述人們因差異而存在並互相尊重，從相互依存的條理和混亂中感受到秩序和自由。

荷蘭導演卡爾．范．拉爾（Karel van Laere）作品Slow，用一束電纜拖行表演者穿梭台北街頭巷尾，展示手無寸鐵的人類被機器和系統的對比關係。

俄羅斯導演迪娜．維魯蒂娜（Dina Veryutina）作品The Fog，講述一對男女等待著霧氣到來，男人厭倦鬥爭想隱入霧中，女人想要找尋自我，彼此都相信霧氣消散時，一切都將改變。

香港導演區志恒（Jeremy Chi-hang Au）作品，Tramways 「電車路」，記錄疫情之下不再人車雜沓的香港，像人也像遊魂的舞者遊走於穿越城市的電車路上。

除了獲選作品之外，評審團也決議另設「特別關注」影片獎項，由烏克蘭編舞Anton Ovchinnikov的Monochrome獲獎，影片中的舞者在寂寥空曠的自然景觀下起舞，是一部在烏俄戰爭時期下創作的作品。

徵件評審包括策展人周書毅、影像工作者陳芯宜、演員暨編劇吳可熙與衛武營營運副總監黃國威。評審團表示，希望透過特別關注獎項，支持在戰亂下仍維持對藝術的理想與創作精神的藝術家，也希望世界透過藝術的力量彼此幫助，期許戰爭能盡快落幕。

入選作品將自10月22日到11月20日展出，地點在衛武營展覽廳，開放觀眾自由觀賞。（編輯：屈享平）1110907