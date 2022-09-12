衛武營慶4週年「釋放無限」 雙十連假推逾18場活動

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）衛武營國家藝術文化中心將迎開幕4週年，雙十連假推出逾18場活動。藝術總監簡文彬說，今年以「釋放無限」為題，盼衛武營能更加平易近人、貼近生活，成為全方位藝文生活空間。

衛武營國家藝術文化中心將在10月迎接開幕4週年，10月7至10日連4天，從公共空間、廳院到場館的後台，推出Open House、戶外眾人參與、廳院售票節目、主題活動與周邊活動等共逾18場活動，釋放眾人對藝術與生活的無限想像。

簡文彬今天出席週年慶4.0宣告記者會表示，衛武營開館至今4年來，雖然沒有天天如開幕時的絢麗煙花，但因為有眾人的參與，場館啟航後的腳步也日漸穩健，正如榕樹般，根越扎越深、越扎越廣，同時也盼衛武營不只是地標、欣賞藝術的地方，而是能更加平易近人、貼近生活，成為「全方位藝文生活空間」。

簡文彬說，今年考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範逐漸放寬，邀請國外藝術家登台演出；此外，這2年來所有表演團隊在疫情下維持團隊運作、帶來精采演出方面，有相當大的能量，因此今年以「釋放無限」為題，展現藝術家在疫情逼迫下如何殺出重圍。

其中每年最受矚目的10月10日4廳院敞開大門Open House活動，歌劇院將由台灣豫劇團演出劇情緊湊、逗趣橫生的經典武戲折子戲「盜銀壺」，由資深武丑許孝存親授的新秀李安傑擔綱演出。音樂廳由管風琴大師菲利克斯．黑爾（Felix Hell）獨奏演出，帶民眾感受亞洲最大管風琴9085支音管的現場魅力。

戲劇院將呈現創造焦點「三鴕大變」，運用新馬戲形式「以人扮演鴕鳥」，利用人與動物之間的巧妙轉換激起新火花。表演廳的「武營歐普拉」再度募集來自各行各業的8名素人，共同站上舞台一展美聲歌喉。

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當晚「眾人的搖擺」演唱會邀請「超級偶像」出道的榮忠豪、新生代創作女歌手蔡佩軒、R&B女神Julia吳卓源，及曾獲Mnet亞洲音樂大獎最佳亞洲新人獎的高爾宣輪番上陣。「樹洞派對」一改過往DJ派對風格，邀請「泥灘地浪人樂團」以藍調、搖擺爵士、撥弦樂、亞洲民謠形式帶來多元歌曲。

系列活動還有歌劇院創意展演「Bonfire－你怕黑嗎？」、親子音樂劇「小羊晚點名」，菲利克斯．黑爾將帶來管風琴獨奏「幻想賦格」，並與簡文彬、高雄市交響樂團合作演出「布穀鳥與夜鶯」等，戶外劇場草坪區也將有黃昏市集，更多活動資訊可上衛武營官網查看。（編輯：謝雅竹）1110912