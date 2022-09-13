首屆高雄城市書展 「左圖右書」9/24登場

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首屆「高雄城市書展」24日起至10月30日即將盛大開展，以「左圖右書」為主題，規劃一場前所未見的城市書展，作家平路將在開幕首日傍晚帶來專題講座。（高市文化局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月13日

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）首屆「高雄城市書展」由高雄市立圖書館總館與青鳥文化策劃及執行，將於9月24日至10月30日盛大開展，活動主題「左圖右書」，透過閱讀和書展為核心進行各種跨界活動。

高雄市副市長史哲表示，高雄城市書展串連圖書館、書店及酒店一起展開一場閱讀超聯結，透過建築環境轉換，體驗閱讀多元性，邀請嗜書好學民眾在圖書館與書店共構場域體驗一場被書環抱的閱讀盛事。

高雄市政府文化局長王文翠說，首屆「高雄城市書展」規劃書展5項主題企劃，橫跨高雄總圖、承風青鳥、承億酒店，並與不同設計師合作空間策劃。除邀請高雄出身文化人討論高雄的文化議題，也聚焦台灣當前重要文化趨勢與閱讀焦點，整體活動以閱讀和書展為核心進行各項跨界活動。

文化局今天新聞稿表示，「高雄城市書展：左圖右書」集結音樂、電影、特調、文學名人、高雄飲食5大特色亮點與閱讀結合。即日起開放首周活動報名，第一波活動邀請多位重磅講者及藝文團體於首周書展中登場，活動採雙主場方式進行，民眾可在總圖及承風青鳥跨域參加活動，活動座席有限，將優先開放已報名者入座，歡迎對高雄城市書展關注的民眾趕緊手刀報名。

24日首周活動當天，總圖1樓廣場將搭起開幕舞台，連續舉辦4場藝文活動。下午2時起，舒國治「旅遊的孤獨與意義」，分享旅者的身份與實際行動，提供給讀者如何開始「出發」與面對未知的旅程與心境；3時有高雄在地樂團「大象體操」和知名文化人、這次策劃總監張鐵志對談「驅動時代的搖滾寓言」。

晚間7時由同樣也是高雄在地出身樂團「淺堤」登場，以港都節奏及詞句揭開高雄城市書展首夜；緊接著透過高雄在地作家林達陽及言叔夏，與金曲鋼琴家黃裕翔跨界合作朗讀樂曲，喚起對高雄家鄉層疊記憶。

今年國家文藝獎得主，並獲選金石堂書店2021年「風雲作家」，也是金典獎、金鼎獎、吳三連獎等文學獎項得主平路，活動首日下午5時在承風青鳥書店分享「小說的趣味～故事的鏡中之鏡」。

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除了書展活動首日邀請多位重量級文藝作家及音樂團體登場外，第二天還有知名作家葉怡蘭、焦元溥、張鐵志、蔡瑞珊、裴偉、洪愛珠接續上場。更邀請各大出版社編輯同台，包括皇冠出版社許婷婷、前衛出版社鄭清鴻、新經典文化葉美瑤、允晨文化廖志峰、堡壘文化簡欣彥、三采文化鄭微宣、時報文化趙政岷等7位出版界重量人士分享出版業的理性與感性。

相關活動資訊鎖定高雄市立圖書館官方臉書查詢；講座報名上高雄幣平台或「青鳥書店」活動通（ACCUPASSHOST)查詢。（編輯：孫承武）1110913