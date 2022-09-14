練琴加迪士尼動畫 郎朗錄製新專輯回憶美好童年

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為了拉近古典音樂與大眾距離，鋼琴家郎朗錄製迪士尼動畫精選輯，透過熟悉的動畫音樂旋律加上編曲及演奏技巧，讓更多民眾入門古典音樂。（環球唱片提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）環球唱片與迪士尼合作推出鋼琴家郎朗最新專輯「郎朗：迪士尼動畫精選輯」，郎朗回憶他比完柴可夫斯基國際青少年大賽後，父親帶他去了迪士尼一整天，「動畫與鋼琴是我童年很愉快的回憶」。

郎朗今天早上在全球中文媒體線上記者會表示，他13歲拿到在日本舉行的第二屆柴可夫斯基國際青少年音樂大賽第一名，父親與老師隔天帶他去了迪士尼樂園，「我一進園，第一首聽到的就是『小小世界』，這首曲子陪了我一整天，印象非常深刻」。

動畫配樂對郎朗的影響很深，郎朗說因為迪士尼的動畫「湯姆貓與傑利鼠」，他第一次聽到李斯特「匈牙利狂想曲」，「動畫激發我許多想像力，像是把我帶到另一個世界，也帶著我對古典音樂產生熱情」。

音樂在迪士尼動畫中扮演非常重要角色，不但歌曲風格多樣化，每個年齡層也都能享受；為了慶祝迪士尼百年，這張專輯以全新編曲、重新詮釋一世紀的音樂魔法，希望用大家耳熟能詳的旋律，改寫成適合鋼琴表現而且具有藝術性的作品。

郎朗說，因為有迪士尼優美旋律，演奏上更要加入夢幻感與魔術感，「這是編曲跟演奏的最大挑戰」。

郎朗認為，迪士尼很多動畫用的都是古典音樂，對入門古典音樂非常重要，「我們孩子出生之後，我跟太太吉娜也很希望透過動畫音樂，帶給孩子們很棒的藝術享受，讓我兒子有很多的音樂可以聽，這也是我用鋼琴演奏迪士尼經典作品的初衷。」

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郎朗說，這張專輯耗時3年半，錄音地點包括巴黎跟洛杉磯等城市，為了錄製這張專輯，郎朗把印象派、浪漫派到炫技派技巧全部用上，這些音樂雖然耳熟能詳，但今天線上記者會上郎朗親自演奏多首專輯曲目，編曲新鮮加上郎朗精湛技巧，已經能讓樂迷有耳目一新感受。

這張專輯中郎朗也邀請許多音樂家一起合作，像是邀請男高音波伽利演唱「泰山」的「你在我心中」；拉丁歌手賽巴斯汀．亞德拉演唱「魔法滿屋」中的「兩隻毛毛蟲」，鋼琴家妻子吉娜．愛麗絲演唱「木偶奇遇記」中的「寄望於星辰」；「美女與野獸」的同名主題曲也同時收錄了鋼琴獨奏版與跟皇家愛樂合作的版本。（編輯：陳仁華）1110914