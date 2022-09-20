衛武營台灣舞蹈平台 探索疫後肢體如何連結世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）由衛武營駐地藝術家周書毅擔任策展人，2022台灣舞蹈平台將於11月展開，透過現場演出、展覽、工作坊、論壇等活動，反思在後疫情時代舞蹈如何以新的方式連結世界。

衛武營藝術總監簡文彬在衛武營發布的新聞稿表示，衛武營透過藝術連結世界與對話，不曾因疫情影響停歇。今年主題「島嶼連結：身體上線」讓衛武營有機會思考當藝術的溝通交流受阻時，如何處理原有溝通需求。

周書毅表示，台灣是一座島嶼國家，人們必須越過海洋抵達另一片陸地，穿越網路世界與更多人連結，「當跨國移動停頓，島嶼中的藝術家在這段時間產生了許多新的對話，重新尋找創作與製作方式」。

周書毅說，「島嶼連結：身體上線」將匯聚這2年的省思，透過身體影像聲音展、國際論壇、現場展演及身體工作坊，來表達身體未止的動能，撞擊創造出舞蹈的未來面貌。

節目包括代表台灣前往德國參與杜塞道夫舞蹈博覽會的屏東蒂摩爾古薪舞集「去排灣」，由舞團和駐團編舞家林文中共創，表演者的聲音就是音樂，在排灣族傳統古謠與肢體中，交織出獨一無二的族群當代語彙，今年首度在高雄演出。

畢業於高雄在地左營高中舞蹈班的賴翃中，將帶領翃舞製作演出國際獲獎作品「羽人」，表現舞者內心轉化為鳥獸、渴望逃離現實並追尋夢想，當中遭遇的奮鬥和掙扎，最後回歸平靜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

出生於高雄大樹區的編舞家林廷緒創立「秋杉所在」，將帶來新作「採身」，企圖找回真正的自己與回家的路，2名編舞家都從自身傳統訓練與身體回溯生命出發，是新世代的編舞代表。

除了現場演出與流動的觀展之外，觀眾也可選擇參與靜態講座；講座內容包含舞蹈音樂創作、南方舞蹈教育發展及在地城市的身體展演。另外，還有1場紀念專題講座，將談論已故TAIPEI TIMES副總編輯戴安娜．貝肯（Diane Baker）曾為台灣寫下的舞蹈風景，延伸討論英文書寫在台灣的歷程。（編輯：張芷瑄）1110920