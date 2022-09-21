國台交親子音樂會 音符變「諾特」聽見各種機器音樂

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）雙十連假將至，國立台灣交響樂團將推出「諾特的神奇機器」親子音樂會；「諾特」是音符（Note），管弦樂團好比製造「諾特」的神奇機器，音樂會上將透過樂團展現火車聲、打字機聲，甚至鬧鐘聲等各種奇妙音樂。

國台交今天發布新聞稿表示，迎接國慶連假之際，國台交將推出親子音樂會「諾特的神奇機器」，由作曲家陳樹熙策畫，青年指揮家廖元宏指揮國台交合作演出。

陳樹熙表示，音樂欣賞一定要從小扎根，除了廣受大家喜愛的久石讓為宮崎駿動畫所作的音樂之外，還有很多豐富的音樂可以介紹給大小朋友。陳樹熙說，音符是組成世上所有美妙音樂的元素，透過作曲家的巧筆，這些「諾特」搖身一變，成為一首首描寫機器的樂曲。

陳樹熙彙集了古今中外的作品，讓這部「諾特的神奇機器」穿梭於不同的時間與空間，製造出打字機、時鐘、風車、水車，還有馬車、巴西小火車、歐洲高鐵（TGV）、街頭上班時刻吵鬧的汽車聲，到熱鬧的台灣火車聲，利用管弦樂團的各種聲響演奏出鮮明生動的機器音樂。

演出曲目包括「小叮噹」、「打字機交響曲」、「切分的時鐘」、「錫士兵進行曲」、「機器娃娃之歌」、「郵遞馬車」、「大憨牯汽車」到法國高鐵（TGV）音樂等十多首；除了管弦樂團現場演出，還將加入有趣表演呈現，由主持人小花姐姐帶領大小朋友體驗各式音樂。

陳樹熙說，「機器娃娃之歌」由作曲家奧芬巴赫創作，是一首高難度的花腔女高音作品，這次也邀請女高音王依吟現場演唱；作曲家耶塞爾「錫士兵進行曲」則安排了圓圈圈舞團可愛的小舞者共同演出。

陳樹熙也表示，聽覺享受的同時，這次演出也搭配影像共同呈現，希望帶給大小朋友難忘的音樂會體驗。

國立台灣交響樂團「諾特的神奇機器」親子音樂會將於10月7日登場，地點在台中國家歌劇院大劇院。（編輯：陳仁華）1110921