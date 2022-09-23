寶島歌王洪一峰特展 再現黑狗兄風采

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（中央社台北23日電）已故台語歌手洪一峰以歌聲為一整代台灣民眾留下美好回憶，由文總及洪一峰文化藝術基金會主辦的「黑狗兄返來了－寶島歌王洪一峰十週年紀念特展」今天在台北萬華剝皮寮歷史街區展開。

今天特展開幕記者會，包括文化部長李永得、中華文化總會秘書長李厚慶、台北流行音樂中心董事長黃韻玲、財團法人洪一峰文化藝術基金會董事洪榮宏、董事長洪敬堯及執行長洪榮良等人出席。

李永得致詞時表示，他是客家人，但第一首學會的台語歌曲就是洪一峰的「思慕的人」，而洪一峰影響台灣流行音樂界非常深刻，透過這個展覽可讓民眾進一步了解洪一峰的精采音樂及內涵，同時體驗那個年代台灣流行音樂的魅力和影響力。

李厚慶表示，他從小在萬華長大，當聽到洪一峰的歌曲時，腦中浮現許多回憶，感到很親切，他特別感謝洪一峰、文夏、紀露霞以及許多前輩音樂人，「因為他們的創作，讓我們能有唱自己歌的機會」。

洪榮宏提到，這次特別選在爸爸長大的地方辦展，舞台也模擬當初登台的樣子，令人非常懷念。洪敬堯提到，因為這個展覽，洪家3兄弟難得站在一起，「希望這個10週年不是Ending，而是一個開始。」洪榮良更表示，「黑狗兄沒有離開我們，精神會一直存在，大家也會繼續傳唱下去。」

特展分為3大展區，「思慕的人」以洪一峰故居、工作室、音樂教室的氛圍，映照洪一峰人生縮影；「黑狗兄返來了」重現洪一峰在電台、露天野台、日本東寶大舞台、電影、秀場歌舞廳等不同時期成就及樣貌；「舊情綿綿」邀請名作詞人方文山、創意畫家倪子鈞及藝術家莊明達等人合作，讓不朽的經典跨時代呈現，也期待讓不同世代的人們都能在此產生共鳴。

此外，活動期間並舉辦「洪歌星卡拉OK金嗓大賽」、「洪老師親授！兒童歌唱班」、旗袍變裝體驗「時光更衣間」、「老時光電影院」與「拉吉歐LIVE SHOW」等節目，讓民眾了解寶島歌王的同時，也能看見不同時期台灣樣貌，並理解當代台灣歌謠。

「寶島歌王洪一峰十週年紀念特展」即日起至10月3日在台北萬華剝皮寮歷史街區展出，民眾可免費參觀。（編輯：張雅淨）1110923