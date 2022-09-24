「雲門在屏東 來跳舞吧」 觀眾近距離體驗舞蹈魅力

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）雲門舞集今天下午在屏東縣民公園演出，在美麗大草皮上，吸引許多民眾席地而坐，迎著傍晚微風，近距離欣賞舞作，並與舞者一起舞動身體、享受音樂，感受舞蹈樂趣。

「雲門在屏東 來跳舞吧」由藝術總監鄭宗龍親自操刀重新編排，以多支經典舞作選粹，舞者時而沉穩、時而激昂，在動靜之間充分展現力與美的可能，讓現場觀眾一次飽覽雲門舞作的精華。

這場戶外演出，雲門期待透過舞蹈深入台灣各角落，融合地方民眾的生活場域，以身體語言的交流、對話，開啟不同的互動方式，讓舞蹈走入大眾日常生活，感受藝術的快樂美好。

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在演出部份片段，舞者也邀請觀眾上台共舞，參與觀眾由一開始略顯緊張狀態，透過專業舞者引導逐漸放鬆，即使是沒有學過舞蹈的人，也能輕鬆自在的伸展，自由創造，藉由這個過程，讓大小朋友開心跟著舞動，共度難得假日藝術休閒，1個小時的演出，與雲門舞者近距離互動，令觀眾們意猶未盡。

屏東縣政府文化處表示，讓藝文展演從劇場走出戶外，開拓新的表演形式，希望打破藝術高牆限制，帶給縣民「藝術即生活」難忘體驗，也隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步解封，讓藝術回歸日常。（編輯：孫承武）1110924